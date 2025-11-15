Йдеться про Нововасилівське. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.
Дивіться також Росіяни продовжують концентрувати основні зусилля на Покровському напрямку, – Генштаб
Що відомо про ситуацію біля Нововасилівського в Запорізькій області?
Російська армія продовжує атакувати Олександрівський і Гуляйпільський напрямки, які проходять у Запорізькій області. За добу там відбулось майже 40 бойових зіткнень. На цих двох відрізках фронту окупанти штурмують українські позиції та намагаються просунутися вглиб української оборони.
Ворог втратив майже 300 солдатів з особового складу та 58 одиниць важкої та легкої техніки. Однак Сили оборони не можуть ризикувати життями бійців і надалі залишатися в Нововасилівському.
У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції,
– йдеться в повідомленні.
Наразі на Півдні України тривають заходи блокування ворожого просування, українські захисники продовжують завдавати комбінованого вогневого ураження по окупантах.