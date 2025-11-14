Ворог використовує погіршення погоди, зокрема туман та дощ задля здійснення нападів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Росіяни продовжують наступ у районі Гуляйполя та Великомихайлівки, використовуючи на свою користь негоду та перешкоди для українських дронів. Вони просуваються трасою Покровське – Гуляйполе, яка є важливою для забезпечення українських сил у місті.

За даними аналітиків, ворожі війська просунулись у радіусі близько дев'яти кілометрів на північний схід та схід від Гуляйполя. Генерал Сирський 13 листопада підтвердив, що російські війська вже діють біля Солодкого, Яблукового та Веселого, що показує – росіяни продовжують доволі швидко просуватися від Гуляйполя. Також росіяни намагаються просуватись у напрямку Данилівки, проводячи інфільтрації далі на північ у напрямку на автомагістралі. Ворог планує оточити Гуляйполе з північного сходу, Водночас за даними аналітиків, наступ з півдня малоймовірний, адже там українська оборона найміцніша.

Відомо, що ворог встановлює триколори в Данилівці. За оцінкою ISW, ворог інфільтрувався, ймовірно, через Цегельне та Єгорівку. Росіяни також стверджують, що їхні війська взяли Рівнопілля та Данилівку. Українське командування повідомило, що захисники залишили Рівнопілля 11 листопада ввечері. Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомляє, що за останні два тижні росіяни вийшли на лінію Новоолександрівка – Олексіївка, закріпились східніше Єгорівки – Данилівки. Також російські війська переправилися через річку Янчур біля Успенівки та просунулися на захід до лінії Солодке – Рівнопілля, пройшовши близько семи кілометрів.

Підрозділи 11-ї армії Повітряних сил та сил протиповітряної оборони Росії завдають ударів керованими авіаційними бомбами по українських силах у Великомихайлівці.



Карта бойових дій на Запорізькому напрямку / ISW



Карта бойових дій у Дніпропетровській області / ISW

Що відомо про Покровський напрямок?

Російські війська намагаються завершити оточення українських сил у Покровську та Мирнограді, просуваючись через Родинське, однак там досі тривають бої. З відеоматеріалів відомо, що ворог просунувся у центрі Родинського, а російські джерела заявляють і про рух на півдні. Водночас вони визнають, що українські сили утримують позиції у цьому населеному пункті.

Кремлівські мілблогери заявляють, що їхня армія контролює райони Покровська на південь від залізниці. Однак геолокаційні відеозаписи від 12 та 13 листопада свідчать про те, що українські військові все ще утримують будівлю міськради Покровська та позиції на півночі й північному заході міста. Генштаб повідомляє, що українські сили вибили ворожі підрозділи на західній околиці Покровська та біля північного заходу в'їзду в місто. Також українці очистили позиції на півночі Покровська, забезпечили логістичний шлях і просуваються вздовж Донецької залізниці.

Водночас росіяни продовжують перекривати українську логістику у цьому районі та проводити штурми. За годину ворог може використати до 10 ударних безпілотників "Молнія", шість безпілотників-бомбардувальників, а також артилерійський та мінометний вогонь.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, поблизу Покровська та Гуляйполя.



Карта бойових дій на Покровському напрямку / ISW

