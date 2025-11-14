Загалом впродовж минулої доби українським захисникам вдалось знищити 1 040 російських солдатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів на війні становлять приблизно:

Втрати ворога на 14 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

14 листопада росЗМІ писали про вибухи в Саратовській області Росії. Нібито атака дронів спричинила пошкодження та пожежу на нафтобазі.

Напередодні українські безпілотники знову били по морському нафтовому терміналу та базі зберігання дронів у Криму. На території одного з об'єктів спалахнула пожежа.