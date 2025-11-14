Загалом впродовж минулої доби українським захисникам вдалось знищити 1 040 російських солдатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії на війні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів на війні становлять приблизно:
- Особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб;
- танків – 11 344 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 562 (+2);
- артилерійських систем – 34 423 (+35);
- РСЗВ – 1 540 (+0);
- засобів ППО – 1 242 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442);
- крилатих ракет – 3 926 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 306 (+95);
- спеціальної техніки – 3 996 (+0).
Втрати ворога на 14 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні удари по силах ворога
14 листопада росЗМІ писали про вибухи в Саратовській області Росії. Нібито атака дронів спричинила пошкодження та пожежу на нафтобазі.
Напередодні українські безпілотники знову били по морському нафтовому терміналу та базі зберігання дронів у Криму. На території одного з об'єктів спалахнула пожежа.
Сили оборони України розповіли, що атакували кілька десятків цілей у Росії та на ТОТ Запорізької області та Криму. Уражено нафтобази, майданчик із гелікоптерами та інші військові об'єкти за допомогою ракет та дронів "Фламінго", "Барс" і "Лютий".