Всего за прошедшие сутки украинским защитникам удалось уничтожить 1 040 российских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России на войне?
С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов на войне составляют примерно:
- Личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек;
- танков – 11 344 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 562 (+2);
- артиллерийских систем – 34 423 (+35);
- РСЗО – 1 540 (+0);
- средств ПВО – 1 242 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442);
- крылатых ракет – 3 926 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95);
- специальной техники – 3 996 (+0).
Потери врага на 14 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние удары по силам врага
14 ноября росСМИ писали о взрывах в Саратовской области России. Якобы атака дронов вызвала повреждения и пожар на нефтебазе.
Накануне украинские беспилотники снова били по морскому нефтяному терминалу и базе хранения дронов в Крыму. На территории одного из объектов вспыхнул пожар.
Силы обороны Украины рассказали, что атаковали несколько десятков целей в России и на ВОТ Запорожской области и Крыма. Поражены нефтебазы, площадка с вертолетами и другие военные объекты с помощью ракет и дронов "Фламинго", "Барс" и "Лютый".