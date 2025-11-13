Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.
Интересно Офицер ВСУ ответил, можно ли уже сейчас "погасить" Москву
Что удалось поразить Силам обороны ночью 13 ноября?
В Генштабе отметили, что украинским оружием поражен ряд важных объектов оккупантов ночью 13 ноября. Так, в оккупированном Крыму есть попадания по:
- предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал";
- стоянке вертолетов;
- местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское";
- радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.
На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5 общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.
Также наши защитники поражали объекты на территории России. Степень нанесенного ущерба уточняется.
"Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый"", – отметили в Генштабе.
Украинские военные также показали видео, как осуществляли пуски украинского оружия по вражеским объектам.
Как украинские защитники осуществляли пуски по объектам врага / Видео Генштаба ВСУ
Отдельно о потерях врага в результате успешных украинских ударов рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди. Он отметил, что СБС ударили по:
- "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии (повторно за трое суток, прошедших), что является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов для армии оккупантов морским путем на Крымский полуостров и ВОТ Юга Украины.
- Базе хранения и обслуживания ударно-разведывательных БПЛА противника "Орион" в Кировском, что в Крыму.
"Мадьяр" также показал работу наших защитников с 1 отдельного Центра беспилотных авиационных комплексов.
Как защитники поразили вражеские объекты в Крыму / Видео с аккаунта Роберта "Мадьяра" Бровди в фейсбуке
Кстати, генерал украинской армии Николай Маломуж заявил в эфире 24 Канала, что Украина должна сосредоточиться на ударах по стратегическим объектам России. В частности, на аэродромах, пусковых установках, нефтеперерабатывающих заводах и энергетических центрах.
Где раздавались взрывы в России в последнее время?
Российский город Орел в ночь на 13 ноября атаковали дроны. В результате работы российской ПВО обломки БпЛА якобы повредили остекление домов и автомобили.
Генштаб ВСУ 12 ноября сообщал, что Силы обороны Украины атаковали нефтехимический завод "Ставролен" в Ставропольском крае, вызвав взрывы и пожар. Также под ударом оказался склад боеприпасов в Донецкой области.
Также источники 24 Канала сообщали, что СБУ 11 ноября поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. На территории объекта зафиксированы взрывы и пожар.