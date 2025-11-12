Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что Украина имеет свои дальнобойные дроны и крылатые ракеты. И уже время от времени идут удары по критической инфраструктуре России.
К теме Украина погрузит москвичей в глубокую тьму: когда это может произойти и чего ждать от россиян
Почему не все так просто с блэкаутом в Москве?
Как отметил Ткачук, Украина способна нанести врагу значительно более серьезные проблемы с критической инфраструктурой, чем делает это сейчас. Но пока не стоит говорить о блэкауте на всей России. Это кажется чрезвычайно маловероятным.
Россия – географически распыленная страна с огромным количеством генерации, резервных линий и так далее. Другие сценарии локального отключения мы уже делаем. Вот Белгородская область. У нас есть ресурсы, но мы используем их рационально,
– отметил военный.
Существует мнение, что Россия специально запускает в информационное пространство тезис, чтобы Украина била по Москве и Санкт-Петербургу. Именно там у них сконцентрировано огромное количество ПВО, которую пробить крайне сложно. Хоть и возможно.
Обратите внимание! В конце октября ГУР атаковало нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Московской области. Все три нити взорвались.
Сейчас Украина не имеет возможности "погасить" ту же Москву. Конечно, вероятно, есть варианты организовать блэкаут в отдельных районах. Но опять-таки вряд ли это будет рациональная трата ресурсов.
Отдельные районы мы "погасим". Но какой ценой? Не лучше ли разбалансировать дроны по разным энергообъектам и сделать большие проблемы на большей территории?
– заметил военный.
Взрывы в России: кратко
- В ночь на 11 ноября состоялся ряд атак по объектам врага. В частности под удар попал Саратовский НПЗ.
- 2 ноября удалось поразить 5 российских подстанций в Липецкой области. Операцию организовали "Птицы" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем вместе с ССО.
- В конце октября Силы обороны ударили крылатыми ракетами "Нептун" по Орловской теплоэлектроцентрали и подстанции. Эти объекты обеспечивали питанием военные предприятия региона.