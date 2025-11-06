Военные и политические эксперты эксклюзивно для 24 Канала разобрали, почему цель номер один для блэкаутов именно Москва, как можно добраться до ее энергетики и способны ли россияне проявить несогласие с террористической властью, когда их дома останутся без отопления, воды или электроэнергии.

Когда в Московской области будет блэкаут?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что Московская область должна быть первоочередной в перечне украинских целей для ударов.

На Москву сейчас, кроме как баллистикой, зайти нельзя, а вот "вырубить" ей электричество на дальних подходах можно,

– добавил Свитан.

Можно поражать энергетику Москвы на подступах через 8 технологических коридоров, линий электропередач и смежную инфраструктуру, в частности газопроводы.

Вот то, чем сейчас начали заниматься наши Силы обороны, это уже видно. Системность этой работы, плановость, определенный алгоритм. Южное направление – удар по Орлу, это именно трасса от Курска на Москву. Восточный коридор – Владимир, то есть несколько сотен километров от Москвы и т.д,

– отметил эксперт.

Видно использование различных средств поражения, в частности дронов: во Владимир преимущественно летали именно дроны, а на Орел могут применяться рассчитанные на большую дальность комплексы, например "Нептуны".

Поэтому в российском информационном поле уже появляются призывы готовиться к блэкаутам – не только в Белгороде, Курске или Брянске, но и в Москве.

Основная цель, как считает Свитан – вывести из строя митрополию, то есть Москву, которая контролирует многочисленные колонии, и по его оценке возможность "выключить" Москву от электричества существует.

ПВО в Москве плотная, вопросов нет. Но только в Москве и пока не появилась наша баллистика. А вот по периметру мы эту паутинку потихоньку подрезаем: коридор за коридором, ЛЭП за ЛЭПом, станция за подстанцией. То есть этот вопрос будет однозначно решен. Алгоритм работы наших сил обороны говорит о том, что до Нового года, как минимум, уже блэкауты начнутся в некоторых районах Москвы,

– резюмировал Свитан.

Легко ли вывести из строя энергетику России?

Россия унаследовала от СССР единую энергосистему, хотя со временем она была изменена. Доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил, что теоретически Москва может получать подпитку электроэнергией из других регионов – межрегиональные переброски работают и практикуются. Но если системно атаковать цепи передач и подстанции, то эти резервные маршруты можно вывести из строя.

Тогда удар по Москве и неоткуда перебросить электроэнергию. И тогда в Москве появляется длительный блэкаут,

– заметил экономист.

Липсиц подчеркнул еще несколько важных моментов. Современная энергосистема России в целом функционирует, но во многих регионах уже ощущается дефицит мощности – неповсеместно, но локально.

Есть понятие пиковой нагрузки: когда по вечерам включается отопление, свет, приборы, возникает резкий спрос, и в некоторых регионах пиковые нагрузки превышают производственные возможности иногда вдвое. Именно для таких ситуаций существует механизм переброски мощностей между регионами. И уничтожение подстанций разрушает эту целостность системы, усиливает энергетический кризис, на фоне приближения зимы это очень опасно.

Заметим, что в ночь на 2 ноября в районе города Грязи в Липецкой области было поражено пять подстанций общей мощностью более 5 000 МВА. В результате атаки в России фиксировали перебои с электричеством и дефицит топлива.

Кроме прямого дефицита электричества, это останавливает промышленность и создает широкий каскад проблем: от сбоев в банковской системе до невозможности оплатить покупки или снять наличные.

Липсиц отмечает, что в случае регулярных блэкаутов в Москве, потому что это центр экономической жизни России, начнутся серьезные системные сбои.

Способны ли россияне выйти на протесты?

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа считает, что именно удары по российской инфраструктуре являются значительно более эффективным способом ослабления Кремля, чем экономические санкции.

Удары стратегическим оружием и дронами по критической инфраструктуре России наносят ей гораздо больший ущерб. Если оценивать влияние на экономическую устойчивость страны-агрессора, то именно интенсификация таких ударов является самым эффективным и реальным инструментом давления.

Политолог Валентин Гладких считает, что россияне все больше ощущают на себе последствия войны: после ударов дронами они остаются без света, воды, а из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются еще и с дефицитом топлива.

Интересно, что из-за перебоев с поставками в трех регионах, в частности в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, введены ограничения на продажу бензина. Цены на топливо, в частности АИ-92, зимний дизель и авиакеросин, продолжают расти. В течение августа – сентября из-за дефицита топлива в России закрыли более 360 автозаправочных станций. По данным российских СМИ, сейчас около каждой 50-й АЗС вообще не продает бензин.

Все это может стать катализатором внутреннего недовольства и даже протестов в России. Политолог отмечает, что накопление экономических, социальных и политических проблем способно подтолкнуть россиян к протестным действиям.

Он напоминает, что во время предыдущих волн мобилизации уже возникали очаги недовольства, особенно в регионах Северного Кавказа, а многие граждане тогда просто сбежали за границу.

Если в России снова начнутся мобилизационные процессы, ситуация повторится, и Путин будет вынужден прибегнуть к репрессиям, что только усилит протестные настроения. В то же время Гладких скептически оценивает возможность того, что такие выступления приобретут масштабы, способные реально угрожать путинскому режиму.

Не сомневаюсь в том, что они, скорее всего, будут. Однако в условиях репрессивного режима, отсутствия политической оппозиции и любых политических инструментов реализации интересов протестующих, очень трудно массовыми демонстрациями достичь результатов,

– подчеркнул политолог.

Однако даже локальные, кратковременные протесты, по его мнению, лучше, чем полная пассивность – они могут стать толчком к дальнейшим внутренним изменениям.

