Военные и политические эксперты эксклюзивно для 24 Канала разобрали, почему цель номер один для блэкаутов именно Москва, как можно добраться до ее энергетики и способны ли россияне проявить несогласие с террористической властью, когда их дома останутся без отопления, воды или электроэнергии.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что Московская область должна быть первоочередной в перечне украинских целей для ударов.

На Москву сейчас, кроме как баллистикой, зайти нельзя, а вот "вырубить" ей электричество на дальних подходах можно,
– добавил Свитан.

Можно поражать энергетику Москвы на подступах через 8 технологических коридоров, линий электропередач и смежную инфраструктуру, в частности газопроводы.

Вот то, чем сейчас начали заниматься наши Силы обороны, это уже видно. Системность этой работы, плановость, определенный алгоритм. Южное направление – удар по Орлу, это именно трасса от Курска на Москву. Восточный коридор – Владимир, то есть несколько сотен километров от Москвы и т.д,
– отметил эксперт.

Видно использование различных средств поражения, в частности дронов: во Владимир преимущественно летали именно дроны, а на Орел могут применяться рассчитанные на большую дальность комплексы, например "Нептуны".

Поэтому в российском информационном поле уже появляются призывы готовиться к блэкаутам – не только в Белгороде, Курске или Брянске, но и в Москве.

Основная цель, как считает Свитан – вывести из строя митрополию, то есть Москву, которая контролирует многочисленные колонии, и по его оценке возможность "выключить" Москву от электричества существует.

ПВО в Москве плотная, вопросов нет. Но только в Москве и пока не появилась наша баллистика. А вот по периметру мы эту паутинку потихоньку подрезаем: коридор за коридором, ЛЭП за ЛЭПом, станция за подстанцией. То есть этот вопрос будет однозначно решен. Алгоритм работы наших сил обороны говорит о том, что до Нового года, как минимум, уже блэкауты начнутся в некоторых районах Москвы,
– резюмировал Свитан.

Россия унаследовала от СССР единую энергосистему, хотя со временем она была изменена. Доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил, что теоретически Москва может получать подпитку электроэнергией из других регионов – межрегиональные переброски работают и практикуются. Но если системно атаковать цепи передач и подстанции, то эти резервные маршруты можно вывести из строя.

Тогда удар по Москве и неоткуда перебросить электроэнергию. И тогда в Москве появляется длительный блэкаут,
– заметил экономист.

Липсиц подчеркнул еще несколько важных моментов. Современная энергосистема России в целом функционирует, но во многих регионах уже ощущается дефицит мощности – неповсеместно, но локально.

Есть понятие пиковой нагрузки: когда по вечерам включается отопление, свет, приборы, возникает резкий спрос, и в некоторых регионах пиковые нагрузки превышают производственные возможности иногда вдвое. Именно для таких ситуаций существует механизм переброски мощностей между регионами. И уничтожение подстанций разрушает эту целостность системы, усиливает энергетический кризис, на фоне приближения зимы это очень опасно.

Заметим, что в ночь на 2 ноября в районе города Грязи в Липецкой области было поражено пять подстанций общей мощностью более 5 000 МВА. В результате атаки в России фиксировали перебои с электричеством и дефицит топлива.

Кроме прямого дефицита электричества, это останавливает промышленность и создает широкий каскад проблем: от сбоев в банковской системе до невозможности оплатить покупки или снять наличные.

Липсиц отмечает, что в случае регулярных блэкаутов в Москве, потому что это центр экономической жизни России, начнутся серьезные системные сбои.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа считает, что именно удары по российской инфраструктуре являются значительно более эффективным способом ослабления Кремля, чем экономические санкции.

Удары стратегическим оружием и дронами по критической инфраструктуре России наносят ей гораздо больший ущерб. Если оценивать влияние на экономическую устойчивость страны-агрессора, то именно интенсификация таких ударов является самым эффективным и реальным инструментом давления.

Политолог Валентин Гладких считает, что россияне все больше ощущают на себе последствия войны: после ударов дронами они остаются без света, воды, а из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются еще и с дефицитом топлива.

Интересно, что из-за перебоев с поставками в трех регионах, в частности в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, введены ограничения на продажу бензина. Цены на топливо, в частности АИ-92, зимний дизель и авиакеросин, продолжают расти. В течение августа – сентября из-за дефицита топлива в России закрыли более 360 автозаправочных станций. По данным российских СМИ, сейчас около каждой 50-й АЗС вообще не продает бензин.

Все это может стать катализатором внутреннего недовольства и даже протестов в России. Политолог отмечает, что накопление экономических, социальных и политических проблем способно подтолкнуть россиян к протестным действиям.

Он напоминает, что во время предыдущих волн мобилизации уже возникали очаги недовольства, особенно в регионах Северного Кавказа, а многие граждане тогда просто сбежали за границу.

Если в России снова начнутся мобилизационные процессы, ситуация повторится, и Путин будет вынужден прибегнуть к репрессиям, что только усилит протестные настроения. В то же время Гладких скептически оценивает возможность того, что такие выступления приобретут масштабы, способные реально угрожать путинскому режиму.

Не сомневаюсь в том, что они, скорее всего, будут. Однако в условиях репрессивного режима, отсутствия политической оппозиции и любых политических инструментов реализации интересов протестующих, очень трудно массовыми демонстрациями достичь результатов,
– подчеркнул политолог.

Однако даже локальные, кратковременные протесты, по его мнению, лучше, чем полная пассивность – они могут стать толчком к дальнейшим внутренним изменениям.

Где в России уже были блэкауты?

  • 31 октября в Московской области произошло массовое отключение электроэнергии после появления неизвестных дронов. Российские власти сообщили об "аварийной ситуации" и заявили, что силы ПВО якобы сбили 38 украинских беспилотников.
  • Вечером 3 ноября неизвестные дроны снова атаковали Курскую область. Из-за повреждения электроподстанции ввели аварийные отключения, без света осталось более 16 тысяч потребителей.