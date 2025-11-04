Без света остались более 16 тысяч потребителей. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Александра Хинштейна.

Что известно о блэкауте на Курщине?

Теперь российские власти жалуются на удары по энергетической инфраструктуре страны-агрессора. На этот раз в результате дронового удара пострадала электроподстанция в Рыльске.

Аварийные отключения света ввели в трех районах Курщины – Рыльском, Глушковском и Кореневском. Без электроэнергии остались более 16 тысяч потребителей.

Кроме того, утром 4 ноября губернатор области сообщил об атаке беспилотника на подстанцию в слободе Белой Беловского района. На трансформаторе загорелись предохранители, поэтому 7 населенных пунктов муниципалитета также погрузились в темноту.

К слову, если в Рыльске и Беловском районе электроснабжение уже восстановили, то Рыльский, Глушковский и Кореневский районы до сих пор ждут своей очереди.

