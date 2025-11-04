Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что российские власти могут остановиться на социальной сфере. Россияне будут иметь большие проблемы из-за нехватки не только средств.

Как на Россию реально влияют украинские удары?

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, россияне живут в информационном вакууме, создан российской пропагандой. Создание "теплой ванны" для населения – один из способов снять напряжение, связанное с последствиями украинских даров.

Надо понимать, что действия Украины – это серьезный удар по российской экономике. Украинские дроны уже поразили 40% нефтеперерабатывающих объектов на территории России. Это привело к сокращению переработки нефти на 20%. Из-за этого на внутреннем рынке очереди за нефтепродуктами стремительно растут.

Теперь страна-агрессор не экспортирует, а завозит нефтепродукты. Это бьет по доходам, в частности госбюджета России.

Однако не стоит ожидать, что эти удары в ближайшие недели настолько обвалят российскую экономику, что Москва прекратит воевать. Россияне будут голодать, ходить в дырявой одежде. Однако российское руководство будет бросать деньги на войну,

– подчеркнул он.

Пендзин объяснил, что хоть удары усложнят поиск денег для финансирования войны, Кремль не остановится. Очевидно, что Москва прежде всего сократит социальные программы, финансовую помощь гражданскому бизнесу, строительство школ и больниц, заморозит соцвыплаты для малообеспеченных семей, резко поднимет налоги и будет продолжать тонуть в долгах.

"Для того, чтобы окончательно понять, насколько Россия готова подвинуться в финансировании соцрасходов благодаря увеличению военных, надо, чтобы прошло 3 – 4 месяца. Тогда мы увидим, насколько вырастет дефицит и как они будут его покрывать", – сказал он.

Заметьте! Владимир Зеленский анонсировал расширение ударов по России, в частности против нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Он подчеркнул, что российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба добавил, что за спиной России стоит Китай, которому выгодна война. В то же время Пекину не нужно, чтобы Москва победила в войне. Си Цзиньпин будет продолжать помогать Кремлю, но "на коротком поводке".

Какие последствия уже испытывают россияне из-за ударов Украины?