Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

К теме В аэропортах России – коллапс из-за ночной атаки: люди спали на надувных матрасах и лестницах

Какие последствия для России будет иметь удар Украины по Туапсе?

Дмитрий Плетенчук объяснил, что поражение нефтетерминала в Туапсе в Краснодарском крае России в первую очередь повлияет на технологические цепочки, которые использует страна-агрессор в экспорте своей нефти. Но это не единственный вред, который будет иметь враг.

Кроме непосредственного поражения технологических цепочек, которые вовлечены в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это и поднятие страховых взносов, и, в принципе, отобьет у многих желание заходить в эти порты,

– объяснил капитан.

Он также добавил, что для России порты в Туапсе имеют стратегическое значение, ведь именно через них проходило до 20% экспорта сырой нефти.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Что известно об ударе по порту Туапсе в России?