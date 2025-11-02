Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Astra" и "КиберБорошно".

Что известно о попадании в порт?

В сети сообщают, что дроны поразили Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти".

По предварительной информации, в результате атаки вспыхнул глубоководный причальный комплекс ООО "РН-Морской терминал Туапсе" (причалы № 1А и № 1Б), он является "нефтепирсом" Туапсинского НПЗ у берега.

Момент попадания по порту: смотрите видео

Отмечается, что этот причал был введен в эксплуатацию в 2013 году, с возможностью перевалки до примерно 7 миллионов тонн в год, принимать суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.

Справочно. Прямое расстояние от Туапсе до ближайшей точки побережья Украины, например в районе Керчи, составляет около 252 километров. До Харькова направлении от этого города ориентировочно более 1100 километров.

Отметим, что незадолго до этого местные сообщали о большом количестве взрывов. Позже оперативный штаб региона подтвердил атаку и заявил, что "повреждена портовая инфраструктура с последующим возгоранием".

Предыдущие атаки на Туапсе