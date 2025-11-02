Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Astra" и "КиберБорошно".
Смотрите также На Курщине и в Краснодарском крае – попадание: над Россией гремят взрывы
Что известно о попадании в порт?
В сети сообщают, что дроны поразили Туапсинский морской нефтяной терминал "Роснефти".
По предварительной информации, в результате атаки вспыхнул глубоководный причальный комплекс ООО "РН-Морской терминал Туапсе" (причалы № 1А и № 1Б), он является "нефтепирсом" Туапсинского НПЗ у берега.
Момент попадания по порту: смотрите видео
Отмечается, что этот причал был введен в эксплуатацию в 2013 году, с возможностью перевалки до примерно 7 миллионов тонн в год, принимать суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.
Справочно. Прямое расстояние от Туапсе до ближайшей точки побережья Украины, например в районе Керчи, составляет около 252 километров. До Харькова направлении от этого города ориентировочно более 1100 километров.
Отметим, что незадолго до этого местные сообщали о большом количестве взрывов. Позже оперативный штаб региона подтвердил атаку и заявил, что "повреждена портовая инфраструктура с последующим возгоранием".
Предыдущие атаки на Туапсе
Напомним, в прошлый раз порт в Туапсе Краснодарского края оказался под атакой дронов 24 сентября. Местные власти тогда отмечала опасность обстрелов с безэкипажных катеров. В городе были слышны взрывы.
Также дроны атаковали Туапсе в марте. Тогда местные сообщали об около 10 громких взрывов в районе местного НПЗ. После этого в городе сработала тревожная сирена, а возле предприятия произошел пожар.
Также этот регион был под атакой в конце февраля. Тогда тоже ударили по морскому порту.