Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Также в сети распространили соответствующие кадры возможной атаки.

Что известно о взрывах в России?

В сети сообщают взрывы в Курской области, громко было в Железногорске, расположенного на северо-западе региона. Есть кадры, на которых видно вспышки. Предполагают, что произошло попадание в местную подстанцию.

В Курской области слышали взрывы: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

В то же время сообщают о попадании в Туапсе, что в Краснодарском крае. По предварительной информации СОУ поразили "Причал 1 нефтяного терминала Туапсе" – "Глубоководный причал Роснефти".

Также есть информация о взрывах в Алчевске, что на территории временно оккупированной Луганской области.

В Луганской области громко: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

В Краснодарском крае также под удар попал микрорайон Лазаревское.

Российский курорт всколыхнули взрывы: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Взрывы также дошли до российского Орла. В свою очередь в Липецкой области раздаются сирены. В российском регионе объявлена воздушная тревога, вероятно, из-за угрозы удара беспилотников.

Тревога в Липецкой области: смотрите видео

