Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Также в сети распространили соответствующие кадры возможной атаки.
Смотрите также Битва за Покровск и "хлопок" под Москвой: хронология 1347 дня войны
Что известно о взрывах в России?
В сети сообщают взрывы в Курской области, громко было в Железногорске, расположенного на северо-западе региона. Есть кадры, на которых видно вспышки. Предполагают, что произошло попадание в местную подстанцию.
В Курской области слышали взрывы: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
В то же время сообщают о попадании в Туапсе, что в Краснодарском крае. По предварительной информации СОУ поразили "Причал 1 нефтяного терминала Туапсе" – "Глубоководный причал Роснефти".
Также есть информация о взрывах в Алчевске, что на территории временно оккупированной Луганской области.
В Луганской области громко: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
В Краснодарском крае также под удар попал микрорайон Лазаревское.
Российский курорт всколыхнули взрывы: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
Взрывы также дошли до российского Орла. В свою очередь в Липецкой области раздаются сирены. В российском регионе объявлена воздушная тревога, вероятно, из-за угрозы удара беспилотников.
Тревога в Липецкой области: смотрите видео
Где раньше было громко в России?
На днях ГУР провело спецоперацию на территории Московской области. Был взорван нефтепродуктопровод "Кольцевой", расположенный на территории Раменского района. Это важнейший военный объект России.
В ночь на 1 ноября Россия находилась под атакой дронов. ПВО, якобы, обезвредила 98 украинских дронов. В нескольких областях раздавались взрывы, закрывались аэропорты и даже были перебои с электричеством.
К слову, еще раньше неизвестные беспилотники атаковали город Тула, расположенный более чем в 318 километрах от административной границы Украины с Россией в Сумской области.