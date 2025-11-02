Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Також у мережі поширили відповідні кадри можливої атаки.
Що відомо про вибухи у Росії?
У мережі повідомляють вибухи у Курській області, гучно було у Желєзногорську, розташованого на північному заході регіону. Є кадри, на яких видно спалахи. Припускають, що відбулося влучання у місцеву підстанцію.
Водночас повідомляють про влучання у Туапсе, що у Краснодарському краї. За попередньою інформацією СОУ уразили "Причал 1 нафтового термінала Туапсе" – "Глибоководний причал Роснєфті".
Також є інформація про вибухи в Алчевську, що на території тимчасово окупованої Луганської області.
У Краснодарському краї також під удар потрапив мікрорайон Лазаревське.
Вибухи також дійшли до російського Орла. Своєю чергою у Липецькій області лунають сирени. У російському регіоні оголошено повітряну тривогу, ймовірно, через загрозу удару безпілотників.
Де раніше було гучно у Росії?
Днями ГУР провело спецоперацію на території Московської області. Був підірваний нафтопродуктопровід "Кольцевой", розташований на території Раменського району. Це надважливий військовий об'єкт Росії.
У ніч проти 1 листопада Росія перебувала під атакою дронів. ППО, буцімто, знешкодила 98 українських дронів. У кількох областях лунали вибухи, зачинялися аеропорти та навіть були перебої з електрикою.
До слова, ще раніше невідомі безпілотники атакували місто Тула, розташоване за понад 318 кілометрів від адміністративного кордону України з Росією у Сумській області.