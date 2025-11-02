Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Також у мережі поширили відповідні кадри можливої атаки.

Що відомо про вибухи у Росії?

У мережі повідомляють вибухи у Курській області, гучно було у Желєзногорську, розташованого на північному заході регіону. Є кадри, на яких видно спалахи. Припускають, що відбулося влучання у місцеву підстанцію.

У Курській області чули вибухи: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Водночас повідомляють про влучання у Туапсе, що у Краснодарському краї. За попередньою інформацією СОУ уразили "Причал 1 нафтового термінала Туапсе" – "Глибоководний причал Роснєфті".

Також є інформація про вибухи в Алчевську, що на території тимчасово окупованої Луганської області.

У Луганській області гучно: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

У Краснодарському краї також під удар потрапив мікрорайон Лазаревське.

Російський курорт сколихнули вибухи: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Вибухи також дійшли до російського Орла. Своєю чергою у Липецькій області лунають сирени. У російському регіоні оголошено повітряну тривогу, ймовірно, через загрозу удару безпілотників.

Тривога у Липецькій області: дивіться відео

Де раніше було гучно у Росії?