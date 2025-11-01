Про головні події 1 листопада 2025 року, зокрема перебіг бойових дій на фронті, втрати ворога, наслідки російських атак, важливі політичні рішення в Україні та світі, розповідає 24 Канал.
Ворог вдарив по Новгород-Сіверську
Москву атакували дрони
Скільки сил Росія кинула на захоплення Покровська
Україна пішла в контрнаступ у районі Покровська, – ЗМІ
У ніч на 1 листопада в у п'яти містах Росії закрили аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників.
В Росавіації повідомили, що ваеропортах Пензи, Самари та Саратова введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Начебто для забезпечення безпеки польотів. Також тимчасові обмеження на польоти у зв'язку з ризиком атаки дронів ввели аеропорти Калуги і Тамбова.
Російська армія вдарила по центральній частині міста Новгород-Сіверський вночі 2 ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна кількох будівель, інформація про постраждалих уточнюється.
31 жовтня невідомі дрони атакували місто Тула, спричинивши вибухи та активізацію сигналізацій на автомобілях. Атаки дронів продовжувалися і після півночі 1 листопада.
У Московській області відбулося масове відключення світла після появи невідомих дронів, що літали над регіоном.
Росія розгорнула близько 170 тисяч військових у Донецькій області для захоплення Покровська, заявив Володимир Зеленський. Українські війська поступово вибивають російські підрозділи з Покровська, щоб зберегти свої сили, попри складну ситуацію.
Українські військові проводять контрнаступні дії поблизу Покровська на Донеччині, де тривають запеклі бої. Штурмовики воєнної розвідки здійснили десантну операцію, щоб розблокувати логістику, використовуючи кілька вертольотів під керівництвом Буданова.