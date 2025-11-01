06:15, 1 листопада

У ніч на 1 листопада в у п'яти містах Росії закрили аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників.

В Росавіації повідомили, що ваеропортах Пензи, Самари та Саратова введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Начебто для забезпечення безпеки польотів. Також тимчасові обмеження на польоти у зв'язку з ризиком атаки дронів ввели аеропорти Калуги і Тамбова.