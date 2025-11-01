06:15, 1 ноября

В ночь на 1 ноября в в пяти городах России закрыли аэропорты после сообщений об атаке беспилотников.

В Росавиации сообщили, что в аэропортах Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Якобы для обеспечения безопасности полетов. Также временные ограничения на полеты в связи с риском атаки дронов ввели аэропорты Калуги и Тамбова.