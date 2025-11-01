О главных событиях 1 ноября 2025 года, в частности ход боевых действий на фронте, потери врага, последствия российских атак, важные политические решения в Украине и мире, рассказывает 24 Канал.
Враг ударил по Новгород-Северску
Москву атаковали дроны
Сколько сил Россия бросила на захват Покровска
Украина пошла в контрнаступление в районе Покровска, –СМИ
В ночь на 1 ноября в в пяти городах России закрыли аэропорты после сообщений об атаке беспилотников.
В Росавиации сообщили, что в аэропортах Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Якобы для обеспечения безопасности полетов. Также временные ограничения на полеты в связи с риском атаки дронов ввели аэропорты Калуги и Тамбова.
Российская армия ударила по центральной части города Новгород-Северский ночью 2 ударными дронами. В результате атаки повреждены фасады и окна нескольких зданий, информация о пострадавших уточняется.
31 октября неизвестные дроны атаковали город Тула, вызвав взрывы и активизацию сигнализаций на автомобилях. Атаки дронов продолжались и после полуночи 1 ноября.
В Московской области произошло массовое отключение света после появления неизвестных дронов, летавших над регионом.
Россия развернула около 170 тысяч военных в Донецкой области для захвата Покровска, заявил Владимир Зеленский. Украинские войска постепенно выбивают российские подразделения из Покровска, чтобы сохранить свои силы, несмотря на сложную ситуацию.
Украинские военные проводят контрнаступательные действия вблизи Покровска в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Штурмовики военной разведки осуществили десантную операцию, чтобы разблокировать логистику, используя несколько вертолетов под руководством Буданова.