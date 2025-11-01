О главных событиях 1 ноября 2025 года, в частности ход боевых действий на фронте, потери врага, последствия российских атак, важные политические решения в Украине и мире, рассказывает 24 Канал.

06:15, 1 ноября

В ночь на 1 ноября в в пяти городах России закрыли аэропорты после сообщений об атаке беспилотников.

В Росавиации сообщили, что в аэропортах Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Якобы для обеспечения безопасности полетов. Также временные ограничения на полеты в связи с риском атаки дронов ввели аэропорты Калуги и Тамбова.

06:14, 1 ноября

Враг ударил по Новгород-Северску

Российская армия ударила по центральной части города Новгород-Северский ночью 2 ударными дронами. В результате атаки повреждены фасады и окна нескольких зданий, информация о пострадавших уточняется.

06:13, 1 ноября

31 октября неизвестные дроны атаковали город Тула, вызвав взрывы и активизацию сигнализаций на автомобилях. Атаки дронов продолжались и после полуночи 1 ноября.

06:11, 1 ноября

Москву атаковали дроны

В Московской области произошло массовое отключение света после появления неизвестных дронов, летавших над регионом.

06:10, 1 ноября

Сколько сил Россия бросила на захват Покровска

Россия развернула около 170 тысяч военных в Донецкой области для захвата Покровска, заявил Владимир Зеленский. Украинские войска постепенно выбивают российские подразделения из Покровска, чтобы сохранить свои силы, несмотря на сложную ситуацию.

06:08, 1 ноября

Украина пошла в контрнаступление в районе Покровска, –СМИ

Украинские военные проводят контрнаступательные действия вблизи Покровска в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Штурмовики военной разведки осуществили десантную операцию, чтобы разблокировать логистику, используя несколько вертолетов под руководством Буданова.