Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та місцеві пабліки.
Що відомо про атаку Тули дронами 31 жовтня?
Небезпеку дронів у Тулі оголосили ще 31 жовтня о 22:50. Пізніше окупанти писали про збиття цих безпілотників, жителів міста також просили відійти від вікон.
Згодом у мережі з'явилися відео, де місцевий житель з інвективною лексикою коментує ситуацію в місті. За словами росіянина його будинок буквально "ходором ходив" від вибухів, а сам дрон "буквально над головою пролітав".
Також на кадрах можна побачити, що на вулицях Тули спрацювали сигналізації в автівках після чергового гучного звуку.
У Тулі неспокійний вечір 31 жовтня: дивіться відео (18+)
Варто зазначити, що дрони продовжували атакувати місто й після опівночі 1 листопада. Безпілотники фіксували й о 01:48 за місцевим часом (00:48 за київським).
Примітно, що сама Тула розташована за понад 318 кілометрів від адміністративного кордону України з Росією у Сумській області.
Де розташована Тула: дивіться на карті
До речі, представник ГУР МО Андрій Юсов зазначав в етері 24 Каналу, що відплата ворогу за атаки по енергетичних об'єктах нашої держави є неминучою. Зокрема, українські безпілотники вже нищать ворожу нафтопереробну структуру, яка живить воєнну економіку країни-агресорки.
Де ще лунали вибухи у Росії нещодавно?
У Московській області також чули вибухи ввечері 31 жовтня. У Жуковському після атаки дронів почалися проблеми зі світлом, яку місцева влада назвала "аварійною ситуацією".
Раніше вночі неспокійно було у містах Владімір і Ярославль. Там дрони атакували енергетичні об'єкти, зокрема підстанцію "Владімірская" і НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
Також через атаку дронів сталася пожежа на Орловській ТЕЦ. Це призвело до пошкодження відповідного обладнання.