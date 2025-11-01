Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та місцеві пабліки.

Що відомо про атаку Тули дронами 31 жовтня?

Небезпеку дронів у Тулі оголосили ще 31 жовтня о 22:50. Пізніше окупанти писали про збиття цих безпілотників, жителів міста також просили відійти від вікон.

Згодом у мережі з'явилися відео, де місцевий житель з інвективною лексикою коментує ситуацію в місті. За словами росіянина його будинок буквально "ходором ходив" від вибухів, а сам дрон "буквально над головою пролітав".

Також на кадрах можна побачити, що на вулицях Тули спрацювали сигналізації в автівках після чергового гучного звуку.

У Тулі неспокійний вечір 31 жовтня: дивіться відео (18+)

Варто зазначити, що дрони продовжували атакувати місто й після опівночі 1 листопада. Безпілотники фіксували й о 01:48 за місцевим часом (00:48 за київським).

Примітно, що сама Тула розташована за понад 318 кілометрів від адміністративного кордону України з Росією у Сумській області.

Де розташована Тула: дивіться на карті

До речі, представник ГУР МО Андрій Юсов зазначав в етері 24 Каналу, що відплата ворогу за атаки по енергетичних об'єктах нашої держави є неминучою. Зокрема, українські безпілотники вже нищать ворожу нафтопереробну структуру, яка живить воєнну економіку країни-агресорки.

Де ще лунали вибухи у Росії нещодавно?