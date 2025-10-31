У мережі пишуть, що це дрони атакували підстанцію та нафтовий об'єкт. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Добою раніше Москву знову атакують дрони: у місті – вибухи, аеропорти зачиняються

Атака БпЛА на Росію 31 жовтня: що відомо?

Очевидці повідомляли у мережі про потужні вибухи та польоти дронів. Атаку безпілотників цієї ночі, 31 жовтня, зафіксували щонайменше у кількох російських містах.

Зокрема, у Владімірі БпЛА влучили у промисловий об'єкт, попередньо, мовиться про підстанцію "Владімірская". Відео свідків показало пожежу у приміському селищі Енергетик, де ця підстанція й розташована. Це великий енергетичний об'єкт, важливий для живлення всього регіону.

Приліт по Владіміру: дивіться відео очевидців

Пожежа на підстанції "Владімірская": дивіться відео свідків

У Ярославлі у цей самий час також зафіксовано вибухи. Пишуть, вони сталися у районі НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Офіційних коментарів тамтешньої влади поки що немає.

Зауважмо, далекобійні удари України саме по енергетичній інфраструктурі Росії сміливо можна вважати "блискучою стратегією". Саме так висловився у розмові з 24 Каналом британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Де ще були вибухи в Росії цієї доби?