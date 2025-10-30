Так, телеграм-канали повідомляли близько 02:00, що у Москві, Волгограді, Калузі, Саратові та Ярославлі аеропорти тимчасово припинили роботу через повітряну небезпеку, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Москву?

Так, аеропорт "Внуково" припинив прийом і виліт літаків. Цей аеродром розташований приблизно за 28 кілометрів на південний захід від центру Москви.

У мережі пишуть, що через атаку дронів два літаки не можуть приземлитися у "Внуково". Вони вимушено кружляють у районі міста Володимир. Один із них – з Фергани (Узбекистан), а інший – зДубая (ОАЕ).

Також відомо про затримку п'яти рейсів на приліт і виліт і один скасований.

Режим "Килим" запровадили в іншому столичному аеропорту "Домодєдово".

Тим часом у Московській області лунали вибухи. Щонайменше три прогриміли у підмосковній Коломні.

У період з 02:00 по 02:40 мер Москви Сергій Собянін повідомив про шість безпілотників, які начебто збили на підльоті до російської столиці. Чиновник заявив, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Зауважимо, що це вже четверта атака на Москву за останній тиждень.

Які наслідки останніх атак України на Росію?