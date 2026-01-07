Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.

Що сказав Зеленський про зустріч у Парижі?

Вже пройшла третя сесія перемовин із представниками Президента США за два дні. Основна увага приділялася найскладнішим питанням базової рамки щодо закінчення війни, зокрема ситуації на Запорізькій АЕС та територій.

Президент доручив команді також обговорити формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, європейськими державами та США.

Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним,

– написав Зеленський.

За підсумками дня очікується детальна доповідь від переговорної команди, яку представляють Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз.