Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу государства.

Что сказал Зеленский о встрече в Париже?

Уже прошла третья сессия переговоров с представителями Президента США за два дня. Основное внимание уделялось самым сложным вопросам базовой рамки по окончанию войны, в частности ситуации на Запорожской АЭС и территорий.

Президент поручил команде также обсудить форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, европейскими государствами и США.

Украина не уклоняется от самых сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира. Мир должен быть достойным,

– написал Зеленский.

По итогам дня ожидается подробный доклад от переговорной команды, которую представляют Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз.