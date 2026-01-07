Предыдущая версия документа была изменена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также В ближайшее время будут подписаны документы по гарантиям безопасности для Украины, – Зеленский

Почему США не подписали декларацию о гарантиях безопасности?

В материале отмечается, что оптимистичные заявления, которые звучали во время встречи, не сняли сомнений относительно готовности США и в дальнейшем поддерживать Украину и европейских партнеров.

Хотя сначала ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, окончательную декларацию в итоге подписала только Коалиция желающих,

– пишет Politico.

Также отмечается, что из раннего проекта декларации были изъяты положения об участии США в многонациональных силах в Украине. В предыдущей версии отмечалось, что Соединенные Штаты обязуются "поддержать силы в случае нападения", а также оказывать разведывательную и логистическую помощь.

Что известно о декларации о развертывании многонациональных западных сил?