Попередня версія документу була змінена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Чому США не підписали декларацію про гарантії безпеки?
У матеріалі зазначається, що оптимістичні заяви, які лунали під час зустрічі, не зняли сумнівів стосовно готовності США й надалі підтримувати Україну та європейських партнерів.
Хоча спочатку очікувалося, що Вашингтон підпише спільну заяву про гарантії безпеки, остаточну декларацію в підсумку підписала лише Коаліція охочих,
– пише Politico.
Також наголошується, що з раннього проєкту декларації були вилучені положення щодо участі США у багатонаціональних силах в Україні. У попередній версії зазначалося, що Сполучені Штати зобов’язуються "підтримати сили у разі нападу", а також надавати розвідувальну та логістичну допомогу.
Що відомо про декларацію про розгортання багатонаціональних західних сил?
В Парижі підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України.
Документ попередньо передбачав практичну узгодженість дій між 35 країнами "Коаліції охочих", Україною та США, закладаючи основу для тривалого миру.
Прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні заявила, що Італія не планує відправляти свої війська в Україну в межах гарантій безпеки.