Попередня версія документу була змінена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чому США не підписали декларацію про гарантії безпеки?

У матеріалі зазначається, що оптимістичні заяви, які лунали під час зустрічі, не зняли сумнівів стосовно готовності США й надалі підтримувати Україну та європейських партнерів.

Хоча спочатку очікувалося, що Вашингтон підпише спільну заяву про гарантії безпеки, остаточну декларацію в підсумку підписала лише Коаліція охочих,

– пише Politico.

Також наголошується, що з раннього проєкту декларації були вилучені положення щодо участі США у багатонаціональних силах в Україні. У попередній версії зазначалося, що Сполучені Штати зобов’язуються "підтримати сили у разі нападу", а також надавати розвідувальну та логістичну допомогу.

Що відомо про декларацію про розгортання багатонаціональних західних сил?