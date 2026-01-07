Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт уряду Італії.

Дивіться також Найближчим часом будуть підписані документи щодо гарантій безпеки для України, – Зеленський

Чому Італія не бажає відправляти своїх військових до України?

Підтверджуючи підтримку Італії безпеці України, відповідно до того, що завжди робилося, прем'єрка Мелоні підтвердила деякі основні положення позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення використання італійських військ на території України,

– йдеться у заяві.

Також підкреслюється, що Італія послідовно наполягає на принципі добровільності участі у миротворчих місіях та необхідності дотримання конституційних процедур під час ухвалення рішень про підтримку України в разі майбутнього нападу.

Україна, Франція та Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних західних сил