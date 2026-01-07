Италия неоднократно подчеркивала принципы добровольности участия в отправке сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Италии.
Почему Италия не желает отправлять своих военных в Украину?
Подтверждая поддержку Италии безопасности Украины, в соответствии с тем, что всегда делалось, премьер Мелони подтвердила некоторые основные положения позиции итальянского правительства по гарантиям, в частности исключение использования итальянских войск на территории Украины,
– говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что Италия последовательно настаивает на принципе добровольности участия в миротворческих миссиях и необходимости соблюдения конституционных процедур при принятии решений о поддержке Украины в случае будущего нападения.
Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о развертывании многонациональных западных сил
В Париже подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины.
Документ предусматривает практическую согласованность действий между 35 странами "Коалиции желающих", Украиной и США, закладывая основу для длительного мира.
Кроме того, по словам Зеленского, в Париже был достигнут прогресс в переговорах с американской делегацией по механизмам контроля за соблюдением мира.