Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил предприниматель, эксперт по вопросам Евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Уиллокс, отметив, что, что Европа спрашивала у США, какая у них цель по Ирану, но официально об этом они так и не заявили.

Смотрите также Влияние войны в Иране на ЕС: что будет с авиатопливом и с каким заявлением обратятся к компаниям

Война в Иране: европейцы не понимают целей США

В войне против Ирана, как отметил эксперт по вопросам евроинтеграции, американцы просили европейцев о поддержке. Говорит, что европейские страны могут помочь американцам вести войну и делали это в Ираке, Афганистане, но должна быть соответствующая цель.

"Если США говорят, что хотят уничтожить способность Ирана создать ядерную бомбу, то Европа может поддержать в этом, но Штаты заявляют, что это уже достигнуто. Тогда зачем им до сих пор нужны европейцы? Если же говорится о том, чтобы убрать мул от власти в Иране, то, возможно, Европа могла бы в определенной степени помочь, но я не уверен, что американцы действительно хотят смены режима там", – объяснил Уиллокс.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Какая договоренность была между США и Европой?

Соучредитель инициативы Get Ready for Europe рассказал, что в Европе есть два типа людей: атлантисты – те, кто верит в долгосрочные отношения с США; суверенисты – те, которые считают, что нельзя полностью доверять американцам, потому что это может создать проблемы.

Мы были больше атлантисты, надеялись на Соединенные Штаты, но вдруг они подали другие сигналы, заявив, что могут забрать Гренландию. Это нас всколыхнуло,

– подчеркнул Уиллокс.

По его словам, Европа постоянно покупала очень дорогое оборудование в США. У нее была договоренность, что она покупает пусть не самые лучшие в мире самолеты, но которые стоят дорого, чтобы угодить американцам. Делая это, европейские страны, со слов Виллокса, понимали, что США им взамен будут помогать с обороной.

Одновременно мы говорили, что войны в Европе больше не будет. Кстати, так же рассуждали в Украине до 2014 года, что находятся в безопасности,

– озвучил Уиллокс.

О роли Украины в безопасности Европы

Сегодня, по словам эксперта по вопросам евроинтеграции, ЕС надеется на США, но он убежден, что также важно опираться и на Украину. Именно поэтому он довольно жестко объясняет людям в Европе, что если Украина упадет, это будет угрожать всей Европе.

"Тогда Россия получит еще 1,4 миллиона военных для атаки. Если мы сможем остановить ее в Украине, то эти военные, которых подготовила Украина и которые вероятно сегодня являются лучшими в мире, будут на нашей стороне. Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что она является частью Европы и должна оставаться суверенным государством. Мне нравится, что ОАЭ сейчас просят Украину о помощи (из-за войны в Иране). Она должна этим гордиться", – подытожил Уиллокс.

Какие сценарии по Ирану рассматривают в США?

Напомним, ранее американское издание The New York Times сообщило, что в Пентагоне обсуждают несколько вариантов дальнейших действий в рамках военной операции в Иране. Окончательное решение будет принимать Дональд Трамп. Среди возможных сценариев: возобновление атак по Ирану или вывод американских войск с Ближнего Востока. Речь идет о 50-тысячной группировке.

Если будет выбран вариант эскалации, могут быть нанесены удары с авиации по военной и гражданской инфраструктуре Ирана, а также осуществлены спецоперации. Целью одной станет изъятие ядерных материалов в Исфахане, а другой - захват острова Харг, который является основным узлом нефтяного экспорта страны.

Иран ответил США на их мирный план: как отреагировал Трамп?

Иран в ответ на условия для завершения США военной операции ответил собственным предложениями. Тегеран хочет получить гарантии безопасности, требует вывода американских войск из региона и прекращения блокады Ормузского пролива. Кроме того, страна ожидает выплаты ей репараций за разрушенную инфраструктуру и размораживания своих активов, а также отмены со стороны США санкций. Тегеран отметил и то, что стоит прийти к договоренностям и по механизму управления проливом, который является важным морским маршрутом.

Американский президент назвал такие условия Ирана недопустимыми. Трамп в очередной раз заявил, что Тегеран потерпел поражение. При этом добавил, что США все еще имеют ряд целей на иранской территории, которые могут быть поражены. Соединенные Штаты, со слов их президента, дальше пристально следят за ядерными объектами Ирана и не отказываются от планов взять под свой контроль запасы обогащенного урана страны.