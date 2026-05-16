Советники Трампа уже подготовили планы, которые предусматривают возможное возобновление военных ударов в случае окончательного провала дипломатических переговоров. Об этом пишет The New York Times.

Что известно о планах Трампа?

Операция "Эпическая ярость", которая ранее была приостановлена после объявления перемирия – может быть восстановлена уже на ближайшей неделе или даже получить новое название. Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Вашингтон имеет готовый план эскалации на случай необходимости.

В то же время в США прорабатывается альтернативный сценарий, который предусматривает частичный или полный вывод более 50 тысяч военнослужащих из региона. Это свидетельствует о параллельной подготовке как к обострению, так и к деэскалации ситуации.

По данным двух ближневосточных чиновников, США и Израиль усилили военную координацию – уровень подготовки является самым высоким с момента объявления перемирия. Среди возможных вариантов рассматриваются масштабные авиаудары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, а также специальная операция по изъятию ядерных материалов на объекте в Исфахане.

Сообщается, что несколько сотен американских спецназовцев уже находятся в регионе для потенциальной операции, однако ее реализация потребует значительно больших сил и несет высокие риски потерь. Среди других сценариев также рассматривается возможный захват острова Харг – ключевого узла иранского нефтяного экспорта.

В то же время американская разведка фиксирует восстановление значительной части иранской ракетной инфраструктуры после предыдущих ударов. В регионе уже размещены около 5 тысяч морских пехотинцев США, 2 тысячи десантников 82-й воздушно-десантной дивизии, а также две авианесущие ударные группы и десятки кораблей и самолетов, готовых к возможному развертыванию операций.

После саммита в Пекине также обсуждается возможность ослабления санкций против китайских компаний, которые покупают иранскую нефть. В то же время США и Китай, по данным NYT, достигли общей позиции относительно того, что Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.

Почему контроль над Ираном так важен для Трампа?

Для Дональда Трампа сдерживание Ирана остается одним из главных внешнеполитических приоритетов. В Вашингтоне считают, что это необходимо для защиты мировой энергетической стабильности, недопущения появления ядерного оружия на Ближнем Востоке и усиления влияния США через политику "максимального давления".

Особое значение имеет Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта. Любая эскалация со стороны Ирана может вызвать скачок цен на нефть и повлиять на глобальную экономику, поэтому США стремятся ограничить влияние Тегерана в регионе.

К слову. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться, поэтому визит Трампа в Пекин имеет стратегическую цель. Президент США обсуждал с китайским лидером важный вопрос безопасной торговли. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус подчеркнул в эфире 24 Канала, что США считают, что они проигрывают от правил Всемирной торговой организации, зато Китай наоборот выигрывает.

Еще одним ключевым вопросом является ядерная программа Ирана. Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон не допустит получения Тегераном ядерного оружия. Несмотря на предыдущие удары по иранским объектам, страна, по оценкам Запада, сохраняет потенциал для развития программы.

Также США пытаются защитить своих союзников – Израиль и страны Персидского залива, которые считают Иран главной угрозой региональной безопасности. Кроме этого, Вашингтон рассматривает Тегеран как важного партнера России и Китая, поэтому стремится ослабить этот союз.

Иран, по оценкам западных аналитиков, восстановил контроль над большинством своих ракетных баз и сохранил около 70% довоенного ракетного арсенала. Это вызывает беспокойство у США и их союзников, поскольку Тегеран снова усиливает свои позиции в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мирового нефтяного экспорта.

Несмотря на длительные переговоры, США и Иран остаются далекими от заключения мирного соглашения. Тегеран требует компенсаций, гарантий безопасности и отмены санкций, тогда как Вашингтон настаивает на более жестких ограничениях иранской ядерной программы и военной активности.

По данным американских СМИ, Дональд Трамп все больше разочаровывается ходом переговоров и рассматривает возможность возвращения к силовому сценарию из-за затягивания дипломатического процесса. Дополнительное напряжение вызвал ответ Ирана на мирное предложение США, которое Трамп назвал "абсолютно неприемлемым". Это усилило сомнения Вашингтона в готовности Тегерана к реальным компромиссам и мирному урегулированию конфликта.