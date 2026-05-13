Однако, ни одна из сторон официально не подтверждает возможную атаку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Что известно о возможных ударах Саудовской Аравии по территории Ирана?

По информации агентства, удары нанесла саудовская авиация. Один из западных чиновников охарактеризовал эти действия как ответ "по принципу око за око". В то же время официально цели атак не раскрывались. В Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии не подтвердили информацию об ударах, а Иран отказался от комментариев.

На фоне обострения ситуации конфликт постепенно выходит за пределы противостояния Ирана и Израиля. После американских и израильских ударов по Ирану Тегеран начал атаковать объекты в странах Персидского залива, в частности американские базы, аэропорты и нефтяную инфраструктуру. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, что повлияло на глобальную торговлю энергоносителями и усилило напряженность в регионе.

По данным СМИ, к более жесткой позиции по Тегерану также присоединились Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на обмен ударами, Эр-Рияд параллельно продолжал дипломатические контакты с Ираном. Источники сообщают, что после серии атак стороны начали переговоры по снижению напряженности.

Представители Саудовской Аравии заявили о поддержке деэскалации ради стабильности на Ближнем Востоке. Один из иранских чиновников также подтвердил существование неформального взаимопонимания между Тегераном и Эр-Риядом, направленного на недопущение дальнейшего расширения конфликта в регионе.

Стоит отметить, что переговоры между США и Ираном о завершении войны продолжаются. Однако, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что не стоит ожидать прорывных результатов, но соглашение в конце концов должны были бы заключить. Задержание заключения мирного соглашения будет вызывать ухудшение ситуации вокруг Ормузского пролива, которая является критически важной для мировой безопасности.

Почему прекращение боевых действий на Ближнем Востоке является важным для мировой безопасности?

Стабильность на Ближнем Востоке имеет большое значение для мировой экономики и безопасности. Регион обеспечивает около трети мировой добычи нефти, а через Суэцкий канал и Ормузский пролив проходят ключевые маршруты поставок энергоносителей. Поэтому любая эскалация конфликтов сразу влияет на цены на горючее и международную торговлю.

Атаки на суда в водах Ближнего Востока нарушают логистику, увеличивают расходы на перевозки и задерживают поставки товаров. В то же время напряженность вокруг иранской ядерной программы повышает риски масштабного конфликта с участием крупных государств.

Кроме того, войны и нестабильность в регионе способствуют распространению терроризма, гуманитарным кризисам и волнам миграции, что создает дополнительное социальное и политическое давление на страны Европы и мира.

Иран продолжает наносить удары по странам Ближнего Востока?

10 мая Системы противовоздушной обороны ОАЭ уничтожили два иранских беспилотника, запущенные с территории Ирана. По официальным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших не было. С начала конфликта силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили тысячи воздушных целей, однако отдельные атаки все же привели к гибели 11 человек и ранения более 230 гражданских.

В частности, 5 мая Иран осуществил комбинированный удар с использованием баллистических и крылатых ракет, а также дронов. Системы ПВО ОАЭ работали над перехватом целей и пытались минимизировать последствия атаки.

Накануне, 4 мая, Иран нанес ракетный удар по эмирату Фуджейра, где после попадания вспыхнул пожар на одном из нефтяных объектов.