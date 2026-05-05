Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что Трамп фактически сделал большой "подарок" Ирану, начав военную операцию. Его можно сравнить с ядерным оружием.

Смотрите также Трамп возненавидел Испанию и хочет выгнать ее из НАТО: почему Мадрид не боится и бросает вызов США

Какой "подарок" Трамп сделал Ирану?

По словам Эпштейна, военная операция Соединенных Штатов подтолкнула Иран к тому, чтобы заблокировать Ормузский пролив. Известно, что через него проходит около 20% мировых поставок нефти. Тегеран получил рычаг, с помощью которого может шантажировать мир.

Они и будут это делать. Это же террористическое правительство. А США не готовы их остановить. И это геостратегический выигрыш для Ирана. Конечно, Трамп может делать собственную блокаду. На какое-то время это сработает, потому что уменьшит количество кораблей, которые заплатят Ирану и пройдут через пролив. Но с точки зрения глобальной экономики мы жить не можем без этого пролива,

– сказал Эпштейн.

Если Иран решит и в дальнейшем блокировать Ормузский пролив, то есть вопрос, как Штаты смогут на это повлиять. Ведь никто не заинтересован в полномасштабной войне с Ираном.

Обратите внимание! Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса отметил, что блокирование Ормузского пролива влияет и на Украину. Если это продлится еще несколько месяцев, то может возникнуть даже дефицит некоторых удобрений, что повлияет на урожай.

О чем договорятся США и Иран?

Несмотря на это, переговорный процесс между странами продолжается. Трамп окажется в проигрышной ситуации, если не сможет урегулировать все в ближайшее время. Ведь цена на нефть продолжает расти.

По мнению Эпштейна, примерно за 2 месяца стороны таки придут к определенному соглашению. Но вполне вероятно, что мало что изменится.

Думаю, что в дальнейшем Иран таки захочет брать какой-то процент с кораблей, которые будут проходить. И на 100% пролив не откроется. Трамп, конечно же, будет убеждать, что пролив на 100% открыт,

– отметил Эпштейн.

Есть ли прогресс в переговорах между США и Ираном?

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. В ответ Тегеран заблокировал Ормузский пролив, в результате чего выросли цены на нефть. При этом корабли дружественных Ирану стран спокойно через него проходили. В ответ США также объявили о блокаде Ормузского пролива.

Президент Дональд Трамп отмечал, что Штаты не откроют пролив до того момента, пока не будет подписана ядерная сделка с Ираном. По данным СМИ, Тегеран предлагал, чтобы обе страны сняли блокаду Ормузского пролива, а уже потом перешли к вопросу ядерной сделки. США с этим не соглашались.

Впоследствии СМИ сообщали, что Иран таки готов пойти на значительные уступки в переговорах. Они открыты к обсуждению ядерной программы и якобы не против ограничить свои запасы обогащенного урана. Также там предложили идею, как разблокировать Ормузский пролив.