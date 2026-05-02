Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного иранского чиновника.

Что происходит между США и Ираном?

Издание пишет, что даже через 4 недели после прекращения авиаударов США и Израиля по Ирану стороны так и не пришли к согласию относительно завершения войны, которая привела к масштабным перебоям на мировых энергетических рынках.

Согласно обнародованной информации, уже более 2 месяцев Иран блокирует почти все судоходства в районе Персидского залива, за исключением собственных. На фоне этого США в ответ ввели свою блокаду судов из иранских портов.

Reuters сообщает, что в пятницу, 1 мая, американский президент отметил журналистам в Белом доме, что не доволен последним предложением иранской стороны, но он не указал, что именно ему не понравилось.

Они просят то, с чем я не могу согласиться,

– заявил он.

США неоднократно заявляли, что завершение конфликта возможно только при условии заключения соглашения, которое сделает невозможным появление ядерного оружия в Иране. Именно это называли ключевой целью начала операции на Ближнем Востоке.

Зато Иран убеждает, что его ядерная деятельность имеет исключительно мирный характер. По словам одного из чиновников страны, последнее предложение Тегерана об отложении ядерных переговоров является значительным сдвигом.

По данным агентства, соответствующее предложение предусматривало завершение войны в обмен на гарантии ненападения со стороны США и Израиля, открытие Ормузского пролива, а также снятие американской блокады в отношении иранских судов.

В дальнейшем стороны должны были бы перейти к переговорам по ограничению ядерной программы в обмен на ослабление санкций. В то же время Тегеран до сих пор настаивает на закреплении за ним права обогащать уран в мирных целях.

Кстати. Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о намерении организации возобновить проверки иранских ядерных объектов в Исфахане на фоне возможного вывоза иранского урана за границу, например, в Россию.

Что этому предшествовало?

Ранее стало известно, что в конце апреля Axios со ссылкой на источники сообщало, что США получили от Ирана новое предложение, которое бы предусматривало полное разблокирование Ормузского пролива и прекращение войны.

В то же время в CNN сообщали о продолжении активной дипломатической работы между сторонами. Сейчас переговорный процесс сосредоточен на поэтапном достижении договоренностей, несмотря на предыдущие провальные переговоры.

Уже объясняли, что Вашингтон скептически оценивает новое мирное предложение Ирана по открытию Ормузского пролива, поскольку считают, что документ, который не предусматривает ядерного вопроса, ослабит позиции США.