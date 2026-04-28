Активная дипломатическая работа продолжается, даже несмотря на все публичные заявления. Об этом пишет CNN.

Что известно о поэтапном соглашении между США и Ираном?

Соединенные Штаты и Иран, несмотря на неудачу второго раунда переговоров, остаются ближе к возможному компромиссу, чем кажется на первый взгляд. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, за кулисами продолжается активная дипломатическая работа, а сам переговорный процесс сейчас сфокусирован на поэтапном достижении договоренностей.

Ожидается, что первый этап потенциального соглашения будет предусматривать возвращение к довоенному статус-кво и полное восстановление работы Ормузского пролива без ограничений и пошлин. Этот вопрос является ключевым для глобальной торговли энергоносителями и стабильности региона. В то же время самый сложный аспект – ядерная программа Ирана – стороны планируют отложить на следующие этапы переговоров. Именно этот вопрос ранее стал одним из главных поводов для обострения отношений между Ираном, США и Израилем.

Справочно. Статус-кво в международном праве и политике чаще всего означает сохранение или возвращение к исходному состоянию, существовавшему до начала конфликта или вооруженных действий.

Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что любое соглашение должно предусматривать отказ Ирана от накопления урана, близкого к оружейному уровню, а также полное прекращение его обогащения. В Тегеране эти требования категорически отвергают.

По информации источников издания, международные посредники активно давят на обе стороны, пытаясь сохранить переговорный процесс. Ближайшие дни могут стать решающими, ведь сохраняется риск того, что Вашингтон откажется от диалога и вернется к сценарию силового противостояния.

Важно! Американский профессор Скотт Лукас в комментарии для 24 Канала отметил несколько вещей о положении Трампа. Выход из войны с Ираном может обернуться негативными последствиями для американского президента. По его словам, Трамп уже столкнулся с рядом вызовов, в частности из-за неудачной миграционной политики, скандала вокруг дела Эпштейна и экономических трудностей. Кроме того, политик фактически нарушил свое обещание не втягивать США в военные конфликты, что повлекло дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и может негативно повлиять на его дальнейшие политические перспективы.

Что известно об отмене второго этапа переговоров между США и Ираном?

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность направить спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для проведения переговоров с Ираном. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс не планировал участвовать в переговорах, хотя не исключалось его возможное присоединение в случае достижения прогресса.

Впоследствии Трамп заявил, что американская делегация все же не отправится в Пакистан, объяснив это отсутствием смысла в такой поездке, ведь, по его словам, Вашингтон и без того имеет достаточно рычагов влияния в этом противостоянии. Он также отметил, что после отмены визита Тегеран передал новое мирное предложение, которое оказалось лучше предыдущего.

По словам президента, сначала США получили документ, который не соответствовал их ожиданиям. Однако уже примерно через десять минут после отказа от встречи в Пакистане Иран прислал другой вариант соглашения с более приемлемыми условиями.