Американский профессор Скотт Лукас объяснил 24 Каналу, что выход из конфликта имеет только плохие последствия для политической карьеры Трампа.
Смотрите также: США выведут из строя каждую электростанцию и мост в Иране, – Трамп о закрытии Ормузского пролива
Почему Трамп оказался в безвыходной ситуации?
Миграционная политика была главным козырем команды Трампа и провалилась после роковой операции в Миннесоте, где погибли граждане и задерживали обычных жителей,
– сказал Лукас.
Экономические трудности существовали еще до иранской войны, и конфликт только усугубил ситуацию. При этом дипломатический путь мог дать реальные результаты – ограничение ядерной программы Ирана и международные инспекции – но администрация Трампа сознательно от него отказалась.
Вместо деэскалации Трамп получил региональный хаос, где за 7 недель дестабилизация охватила весь Ближний Восток – от Ирана до Ливана, Ирака, Йемена и Сирии.
"Даже его сторонники видят, что он не просто нарушил обещание, а полностью все испортил. Если он не выйдет из этой ситуации в ближайшие недели, впереди только 2 варианта, и они оба плохие: безрезультатная война или публичная капитуляция, которая будет выглядеть как слабость", – отметил эксперт.
Обратите внимание! Советники Трампа призывают его сократить количество спонтанных интервью из-за их влияния на переговорный процесс и внешнюю коммуникацию, в частности в контексте войны с Ираном. По их словам, президент нередко делает заявления, которые могут не согласовываться с официальной позицией, что вызывает беспокойство в обществе.
Что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке?
- Трамп отказался от плана захватить иранский остров Харк из-за опасений значительных потерь среди американских военных.
- По данным источников, Трамп выступил против отправки военных на операцию, несмотря на заверения советников относительно ее вероятного успеха, поскольку считал риски слишком высокими. Также на его решение повлияли воспоминания об иранском кризисе с заложниками.
- Трамп пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам Ирана в случае перекрытия Ормузского пролива.