Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Почему Трамп отказался от захвата острова Харк?
В материале издания говорится о закулисных процессах в администрации Трампа во время войны с Ираном, в частности о реакции президента на возможные потери и причины его решений. По данным источников, он остерегался отправки войск в опасные зоны, где часть солдат могла быть ранена или погибнуть.
В частности, The Wall Street Journal отмечает, что Трамп "сопротивлялся отправке американских солдат для захвата острова Харк", через который проходит около 90% экспорта иранской нефти. Несмотря на заверения советников в возможном успехе операции и стратегических преимуществах, президент считал риски неприемлемыми.
Они станут легкой мишенью,
– сказал Трамп, которого цитируют собеседники издания.
Также источники рассказали, что Трамп эмоционально отреагировал на информацию о сбитом в Иране американском самолете и исчезновении двух пилотов. По их словам, он несколько часов требовал немедленно отправить военных на их поиски.
Кроме того, на решение президента влияли воспоминания об Иранском кризисе с заложниками, который он считал одним из крупнейших провалов внешней политики США.
Справочно! Речь идет о 444-дневном противостоянии (4 ноября 1979 – 20 января 1981 года), во время которого иранские студенты захватили посольство США в Тегеране, взяв в плен около 60 американцев, 52 из которых продержали в течение всего указанного периода. Кризис стал следствием Исламской революции, подорвал позиции США на Ближнем Востоке и завершился освобождением заложников сразу после инаугурации Рональда Рейгана.
В то же время, за последнюю неделю США и Иран ведут активные переговоры через посредников о возможном мирном урегулировании. Представители Белого дома предполагают, что прорыва в переговорах могут достичь уже в ближайшие дни, а также рассматривают вариант дальнейших встреч в Пакистане.
Кстати, политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил в эфире 24 Канала, что, хотя уничтожение иранского режима было важным, Трамп просчитался в стратегических последствиях. Сейчас, по мнению эксперта, нет возможностей для абсолютного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
Какова ситуация с переговорами США и Ирана сейчас?
Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился прекратить обогащение урана и прекратить свою ядерную программу на неопределенный срок. В то же время американский лидер подчеркнул, что США не планируют разблокировать замороженные иранские активы.
Позже представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи опроверг заявления Трампа о передаче запасов обогащенного урана США. Иранский представитель также опроверг сообщения о потенциальном окончательном прекращении обогащения урана.
В то же время Иран ввел новый режим судоходства в Ормузском проливе, позволив проходить через него только коммерческим судам с разрешением от ВМС Корпуса стражей исламской революции. Это произошло после того, как страна сначала открыла пролив для кораблей, но впоследствии закрыла его.