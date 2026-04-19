Об этом сообщает Axios и The Guardian.
Читайте также "Держитесь как можно дальше": Трамп раскритиковал НАТО и отверг помощь по Ормузскому проливу
О чем совещались в Белом доме?
В совещании приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, который, как ожидается, будет участвовать в следующем раунде переговоров с Ираном, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет и министр финансов Скотт Бессент.
По словам источников, там также присутствовали глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпосланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.
Поводом для срочного совещания стала ситуация в Ормузском проливе: до завершения режима прекращения огня остается три дня, однако дата нового раунда переговоров между США и Ираном до сих пор не согласована. Дополнительное напряжение создало субботнее заявление Тегерана о повторном перекрытии Ормузского пролива, а также несколько атак на суда в акватории.
Это произошло менее чем через сутки после слов Дональда Трампа о том, что соглашение о завершении войны могут заключить "в течение дня или двух".
Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива зашла в тупик, и пока нет четкого понимания, как можно урегулировать кризис. По его словам, дальнейшее развитие событий возможно по двум сценариям: первый – попытка достичь договоренностей с Ираном дипломатическим путем, второй – возобновление активной фазы войны на Ближнем Востоке.
По словам источника, знакомого с деталями переговоров, новый кризис в Ормузском проливе возник после того, как стороны достигли определенного прогресса в сокращении разногласий по обогащению урана и запасов уже обогащенного урана в Иране.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Иран "немного вышел из-под контроля" и захотел снова перекрыть пролив.
Но эта страна не может нас шантажировать,
– подчеркнул президент США.
Также Трамп отметил, что переговоры с Ираном продолжаются, и до конца дня станет понятно, смогут ли стороны продвинуться к заключению соглашения.
Несмотря на напряженную ситуацию, после утреннего совещания Дональд Трамп покинул Белый дом, чтобы поехать играть в гольф – любимый спорт, которому он традиционно уделяет много времени.
Как Иран прибегает к шантажу?
18 апреля глава Комитета нацбезопасности Ирана Ибрагим Азизи заявил, что страна вводит новый морской режим для Ормузского пролива. Тегеран будет пропускать только коммерческие суда, которые получат разрешение от Военно-морских сил КСИР (после уплаты взносов). Он добавил, что в случае, если США будут пытаться препятствовать иранским кораблям, "ситуация может быстро измениться".
Военный штаб Хатам аль-Анбия также заявил, что ситуация в Ормузском проливе будет оставаться "жестко контролируемой и неизменной" до тех пор, пока Соединенные Штаты не отменят ограничения на свободное передвижение иранских судов.