Про це повідомляє Axios та The Guardian.

Про що радилися в Білому домі?

У нараді взяли участь віцепрезидент Джей Ді Венс, який, як очікується, братиме участь у наступному раунді переговорів з Іраном, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет та міністр фінансів Скотт Бессент.

За словами джерел, там також були присутні глава апарату Білого дому С'юзі Вайлз, спецпосланець Стів Віткофф, директор ЦРУ Джон Реткліфф і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Приводом для термінової наради стала ситуація в Ормузькій протоці: до завершення режиму припинення вогню залишається три дні, однак дата нового раунду переговорів між США та Іраном досі не узгоджена. Додаткову напругу створила суботня заява Тегерана про повторне перекриття Ормузької протоки, а також кілька атак на судна в акваторії.

Це сталося менш ніж за добу після слів Дональда Трампа про те, що угоду щодо завершення війни можуть укласти "протягом дня чи двох".

Політолог Артем Бронжуков в етері 24 Каналу наголосив, що ситуація навколо Ормузької протоки зайшла в глухий кут, і наразі немає чіткого розуміння, як саме можна врегулювати кризу. За його словами, подальший розвиток подій можливий за двома сценаріями: перший – спроба досягти домовленостей з Іраном дипломатичним шляхом, другий – відновлення активної фази війни на Близькому Сході.

За словами джерела, обізнаного з деталями переговорів, нова криза в Ормузькій протоці виникла після того, як сторони досягли певного прогресу в скороченні розбіжностей щодо збагачення урану та запасів уже збагаченого урану в Ірані.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що Іран "трохи вийшов з-під контролю" і захотів знову перекрити протоку.

Але ця країна не може нас шантажувати,

– наголосив президент США.

Також Трамп зазначив, що переговори з Іраном тривають, і до кінця дня стане зрозуміло, чи зможуть сторони просунутися до укладення угоди.

Попри напружену ситуацію, після ранкової наради Дональд Трамп залишив Білий дім, щоб поїхати грати в гольф – улюблений спорт, якому він традиційно приділяє багато часу.

Як Іран вдається до шантажу?