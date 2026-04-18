Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Що зараз відбувається в Ормузькій протоці?

Голова Комітету національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі оприлюднив заяву, в якій виклав позицію Тегерана щодо поточної ситуації в Ормузькій протоці.

Настав час запровадити новий морський режим для Ормузької протоки,
– сказав він.

За його словами, у межах цієї нової системи лише комерційні судна, які отримали дозвіл від Військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), зможуть проходити визначеними маршрутами після сплати необхідних зборів.

Наприкінці він застеріг: "Якщо США спробують створити будь-які перешкоди для іранських суден, ситуація може швидко змінитися".

Військовий штаб Хатам аль-Анбія також заявив, що ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься "жорстко контрольованою та незмінною" доти, доки Сполучені Штати не скасують обмеження на вільне пересування іранських суден.

Як зазначають журналісти, з іранського боку надходять суперечливі сигнали: Тегеран висловлює невдоволення американською блокадою та знову порушує тему зборів за прохід через протоку. Водночас це не нова риторика – подібні заяви вже звучали від нового верховного лідера Ірану, який говорив про новий порядок управління Ормузькою протокою.

Яка передісторія?

  • 12 квітня Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати блокуватимуть судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку. Крім того, він доручив американському флоту зупиняти в міжнародних водах кораблі, що сплатили Ірану кошти за транзит.

  • Трамп також попередив, що жодне судно, яке сплачує, за його словами, "незаконні збори", не може розраховувати на безпечне пересування у відкритому морі.

  • 17 квітня Іран відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на період перемир'я в Лівані. Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Аракчі.

  • Однак вже наступного дня транзит через Ормузьку протоку повернувся до попереднього режиму жорсткого військового контролю. У Тегерані заявили, що Сполучені Штати продовжують політику недобросовісних дій, вдаючись до "піратства і морським розбою" під прикриттям блокади.