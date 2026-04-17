Відповідну інформацію повідомив президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі. Про це пише ВВС.

Про які успіхи заявив Трамп?

Американський президент Дональд Трамп, розмовляючи із журналістами, повідомив про намір укласти угоду з іранською стороною, яка передбачатиме відмову Тегерану від своєї ядерної програми, яка турбувала США.

За його словами, станом на сьогодні Іран готовий "робити те, чого раніше не робив". Він запевнив, що іранські представники, мовляв, погодилися передати Сполученим Штатам власні запаси збагаченого урану.

У нас є дуже переконлива заява, що понад 20 років вони (іранці – 24 Канал) не матимуть ядерної зброї,

– сказав він представникам ЗМІ.

Довідково. Однією з причин початку військової операції США проти Ірану наприкінці лютого 2026 року було бажання Вашингтону уникнути створення Тегераном ядерної зброї, усунувши загрозу з боку режиму країни.

Агентство Reuters також повідомляє, що Дональд Трамп заявив про готовність продовжити раніше узгоджене двотижневе припинення вогню між США та Іраном. Утім, він каже, що, ймовірно, до цього не дійде.

"Іран хоче укласти угоду, і у нас з ними дуже хороші відносини... Вони хочуть мене", – наголосив американський президент, зазначивши про можливість візиту до Ісламабаду для підписання угоди з іранською стороною.

Що цьому передувало?