Про це американський лідер повідомив у Truth Social.

Що сказав Трамп про перемир'я між країнами?

Дональд Трамп повідомив про досягнення попередньої домовленості між Ізраїлем та Ліваном щодо початку 10-денного перемир'я. Країни офіційно розпочнуть припинення вогню о 22:00 за київським часом.

Американський президент заявив, що провів переговори з президентом Жозефом Ауном та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо врегулювання ситуації між країнами.

Трамп також зазначив, що доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу, державному секретарю Марко Рубіо та голові Об'єднаного комітету начальників штабів Дену Разіну Кейну працювати разом із представниками обох країн для досягнення тривалого миру.

Він додав, що раніше вже сприяв врегулюванню низки конфліктів у світі та висловив сподівання, що ця ініціатива стане ще одним кроком до стабілізації ситуації в регіоні.

Для мене було честю зупинити 9 воєн по всьому світу, і ця стане десятою,

– пише президент США.

Нагадаємо! 8 квітня міністр охорони здоров'я Лівану повідомив про сотні загиблих і поранених унаслідок ізраїльських авіаударів по Бейруту. Ці удари стали одними з наймасштабніших по центру Бейрута за останні десятиліття, зачепивши три райони міста.