Про це Дональд Трамп повідомив в Truth Social.

Що відомо про історичну зустріч Ізраїлю та Лівану?

США виступають посередником у майбутніх мирних переговорах між Ізраїлем та Ліваном. Перша зустріч запланована на 17 квітня.

Трамп підкреслив намагання зрушити з місця відносини між країнами. Він додав, що з моменту останнього контакту Ізраїлю та Ірану минуло близько 34 років й висловив очікування, що переговори відбудуться вже дуже скоро.



Трамп анонсував переговори між Ізраїлем та Ліваном / Скриншот допису в Truth Social

Нагадаємо, що нещодавно у Вашингтоні відбулась зустріч представників Лівану та Ізраїлю – це стало стартом до прямих переговорів сторін. Тоді з американського боку участь у процесі брали держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.

Важливо! Після оголошення Дональдом Трампом 8 квітня перемир'я на Близькому Сході Армія оборони Ізраїлю завдала наймасштабнішого удару по "Хезболлі". За 10 хвилин було уражено понад 100 цілей у столиці Лівану Бейруті та районах південного Лівану.

