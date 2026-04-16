Про це Дональд Трамп повідомив в Truth Social.
Що відомо про історичну зустріч Ізраїлю та Лівану?
США виступають посередником у майбутніх мирних переговорах між Ізраїлем та Ліваном. Перша зустріч запланована на 17 квітня.
Трамп підкреслив намагання зрушити з місця відносини між країнами. Він додав, що з моменту останнього контакту Ізраїлю та Ірану минуло близько 34 років й висловив очікування, що переговори відбудуться вже дуже скоро.
Трамп анонсував переговори між Ізраїлем та Ліваном
Нагадаємо, що нещодавно у Вашингтоні відбулась зустріч представників Лівану та Ізраїлю – це стало стартом до прямих переговорів сторін. Тоді з американського боку участь у процесі брали держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.
Важливо! Після оголошення Дональдом Трампом 8 квітня перемир'я на Близькому Сході Армія оборони Ізраїлю завдала наймасштабнішого удару по "Хезболлі". За 10 хвилин було уражено понад 100 цілей у столиці Лівану Бейруті та районах південного Лівану.
Після провалу мирних переговорів Ірану та США 12 квітня Армія оборони Ізраїлю була переведена у стан підвищеної бойової готовності для можливого відновлення бойових дій.
Президент Туреччини Ердоган засудив дії Ізраїлю після масштабної атаки на Ліван. Він звинуватив Ізраїль у вбивствах цивільного населення, зокрема жінок і дітей, та назвав його дії "варварськими".
14 квітня відбулись мирні переговори представників Лівану та Ізраїлю у Вашингтоні. Вони тривали понад 2 години, втім, подробиць наразі невідомо. У Держдепартаменті підкреслили, що переговори тривають з "високими ставками".