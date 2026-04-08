Про це пише Sky News та AP News.

Що відомо про атаку Ізраїлю?

У середу відбувся наймасштабніший удар Ізраїлю по "Хезболлі". Ізраїльські війська завдали ударів по понад 100 цілях у столиці Лівану Бейруті та районах південного Лівану за 10 хвилин.

Це найбільший удар по інфраструктурі "Хезболли" з початку операції "Ревучий лев",

– йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

За попередніми даними Армії оборони Ізраїлю, серед уражених цілей – штаб-квартира "Хезболли", ракетні пускові установки, командні центри та розвідувальна інфраструктура. Дана операція, пишуть, "ретельно планувалась протягом тижнів".

Зазначається також, що більшість уражених об'єктів були розташовані "в центрі цивільного населення", однак здійснювались заходи для мінімізації шкоди.

Раніше Армія оборони Ізраїлю наказала евакуювати мешканців окремих регіонів Бейрута та ліванського Тіра.

Цікаво, що атака відбулась всього за декілька годин після того, як США та Іран домовились про двотижневе припинення вогню. Тоді як прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зауважив, що угода, оголошена Дональдом Трампом, про режим тиші не стосується боротьби Ізраїлю проти "Хезболи".

Менш ніж за 2 години до початку "знищення іранської цивілізації" Трамп заявив про двотижневе припинення вогню з Іраном. В обмін на зменшення військової напруги в регіону Тегеран має відкрити критично важливу Ормузьку протоку.

