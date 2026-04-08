Об этом пишет Sky News и AP News.
Что известно об атаке Израиля?
В среду состоялся самый масштабный удар Израиля по “Хезболле”. Израильские войска нанесли удары по более 100 целям в столице Ливана Бейруте и районах южного Ливана за 10 минут.
Это самый большой удар по инфраструктуре "Хезболлы" с начала операции "Ревущий лев",
– говорится в сообщении ЦАХАЛ.
По предварительным данным Армии обороны Израиля, среди пораженных целей – штаб-квартира "Хезболлы", ракетные пусковые установки, командные центры и разведывательная инфраструктура. Данная операция, пишут, "тщательно планировалась в течение недель".
Отмечается также, что большинство пораженных объектов были расположены "в центре гражданского населения", однако осуществлялись меры для минимизации ущерба.
Ранее Армия обороны Израиля приказала эвакуировать жителей отдельных регионов Бейрута и ливанского Тира.
Интересно, что атака состоялась всего через несколько часов после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Тогда как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заметил, что соглашение, объявленное Дональдом Трампом, о режиме тишины не касается борьбы Израиля против "Хезболы".
К слову, ночью 8 апреля Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном сроком на две недели. Соответствующее заявление распространил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х. Это должно произойти после открытия Ираном Ормузского пролива.
Что этому предшествовало?
7 апреля ЦАХАЛ выдал необычное "срочное предупреждение" населению Ирана, где предупредил население не пользоваться железной дорогой до 21:00 из-за возможной опасности.
Армия Израиля опубликовала важное сообщение на своем персидском аккаунте в Х, который заблокирован в Иране, собственно, как все западные ресурсы.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия продолжит атаковать в полной мере национальную инфраструктуру террористического режима Ирана.