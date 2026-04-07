Об этом пишет CNN и The Times of Israel.
Что сказал ЦАХАЛ иранцам?
Представитель ЦАХАЛа, подполковник Камаль Пенхаси срочно обратился к иранцам с призывом воздержаться от поездок по железной дороге до 21:00 по иранскому времени. Предупреждение касается всего Ирана.
"Ваше присутствие в поездах и вблизи железнодорожных путей подвергает вашу жизнь опасности", – отметил он.
Впрочем, армия обороны Израиля опубликовала это предупреждение на своем персидском аккаунте на X, который заблокирован по всему Ирану, как и другие западные ресурсы.
Напомним, что Иран держит своих граждан в цифровой блокаде уже 37 дней. Отключение интернета началось еще 28 февраля. У иранцев есть только ограниченный доступ к внутреннему интернету.
Стоит заметить, что накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛу приказали "продолжать наносить удары полной силой" по национальной инфраструктуре террористического режима Ирана.
Удары по Ближнему Востоку: последние новости
Иран получил от России список ключевых объектов энергетики Израиля. Все они разделены на 3 категории по стратегическому значению.
Тем временем Трамп не считает удары по мостам и энергетике Ирана военным преступлением. По его мнению, настоящее преступление – позволить Тегерану иметь свое ядерное оружие.
Президент США также установил крайний срок для Ирана, чтобы заключить мирное соглашение. Дедлайн – вторник 20:00 по восточному времени США. Если ее не заключить вовремя, то Иран подвергнется атакам по энергетике и транспортных узлах.