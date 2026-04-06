Слова американского президента передает Clash Report.

Считаются ли удары по Ирану военным преступлением?

Журналист поинтересовался у Трампа, не являются ли удары по иранским мостам и электростанциям военным преступлением.

В свою очередь Трамп ответил, что иранский режим за последний месяц убил более 45 тысяч человек. По его словам, количество может достигать 60 тысяч. Среди них – гражданские демонстранты. Американский лидер подчеркнул необходимость остановить Иран, а также добавил, что настоящим военным преступлением было бы позволить Ирану получить ядерное оружие.

Я не занимаюсь этим,

– сказал Трамп в ответ.

Напомним, 6 апреля, лидер США усилил свои угрозы в сторону Ирана, мол, США имеют худшие варианты действий, чем предварительно озвученные. Тогда он заявлял, что американские военные могут уничтожить иранские электростанции, мосты и другие критически важные объекты инфраструктуры.

"У них (у Ирана – 24 Канал) не будет мостов, у них не будет электростанций, у них не будет ничего. Я не буду продолжать, потому что есть другие вещи, хуже этих двух", – заявил американский президент журналистам во время пасхального мероприятия в Белом доме.

А в воскресенье, 5 апреля, президент США выложил сообщение, где использовал нецензурную лексику, чтобы высказаться относительно иранского режима и Ормузского пролива, который до сих пор заблокирован Ираном. Трамп требовал, чтобы Тегеран полностью открыл пролив до 7 апреля, в противном случае этот день, по его словам, станет для Ирана "днем электростанций и мостов".

Откройте тот чертов пролив, помешанные негодяи, иначе окажетесь в аду – остерегайтесь!,

– написал тогда глава Белого дома.

