Некоторые американские политики поставили под сомнение психическое состояние президента США. Об этом пишет The Guardian.

Бывшая союзница Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что все в администрации Трампа, считающие себя христианами, должны "умолять Бога о прощении" и вмешаться в "безумие президента".

В длинном посте в соцсети "X" она также отметила, что Израиль способен защитить себя сам без помощи США. Кроме того, политик прокомментировала угрозы Трампа бомбить иранские электростанции и мосты. Она отметила, что это нанесло вред иранскому народу – "тем самым людям, которых президент США якобы освобождает".

Напомним, что Грин выступила против Трампа в прошлом году, критикуя его удары по Ирану как отступление от обещания "Америка прежде всего".

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что риторика Трампа напоминает "неадекватного сумасшедшего". Он обращал внимание на то, что президент фактически угрожает военными преступлениями в Иране и отталкивает союзников.

Независимый сенатор Берни Сандерс назвал заявления Трампа "бредом опасной и психически нестабильной личности". Он призвал к немедленному окончанию войны.

Сенатор Крис Мерфи также назвал риторику Трампа "абсолютно неадекватной".

Если бы я был в администрации Трампа, я бы на Пасху звонил конституционным юристам по поводу 25-й поправки. Это полностью, абсолютно неадекватно. Он уже убил тысячи. Он убьет еще тысячи,

– написал политик.

Справка: Применение 25-й поправки означало бы признание президента непригодным к исполнению обязанностей, что позволило бы вице-президенту стать президентом – хотя вероятность этого представляется низкой.

Демократ Ро Ханна, член Палаты представителей, также заявил, что пока Трамп "ругается и угрожает военными преступлениями", он фактически подводит американских военных в Иране, которые до сих пор находятся под обстрелами, хотя сам президент утверждал, что уничтожил военные возможности Ирана.

Тим Кейн, сенатор-демократ, который входит в комитет по вопросам вооруженных сил, призвал Трампа "ослабить риторику". Он сказал, что речь президента является "позорной и детской".

Джейк Окинклосс, представитель демократов и ветеран морской пехоты США, сказал Fox News Sunday назвал войну США против Ирана "стратегическим провалом".

