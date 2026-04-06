США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного перемирия, которое может привести к окончательному завершению войны. Об этом пишет Axios.

Смотрите также Россия просит США забыть об ультиматумах, которыми сама годами терроризирует мир

Удастся ли США и Ирану договориться о перемирии?

Шансы достичь частичного соглашения в течение следующих 48 часов невелики.

Известно, что переговоры о перемирии происходят через посредников в Пакистане, Египте и Турции, а также через обмен текстовыми сообщениями между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Официальный представитель США заявил, что администрация Трампа в последние дни передала Ирану несколько предложений, но иранская сторона их пока не приняла.

Посредники обсуждают двухуровневую сделку:

первый этап – возможное 45-дневное перемирие, во время которого будет согласовано постоянное завершение войны. Перемирие может быть продлено, если переговоры потребуют больше времени.

второй этап – окончательное соглашение о завершении войны. Посредники считают, что полное открытие Ормузского пролива и решение вопроса высокообогащенного урана Ирана (его вывоз или разбавления) возможны только в рамках финальной сделки.

Посредники предупредили Иран, что времени почти не осталось, и ближайшие 48 часов являются последним шансом избежать масштабных разрушений. В то же время иранская сторона публично сохраняет жесткую позицию и отказывается от уступок. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции заявили в воскресенье, 5 апреля, что ситуация в Ормузском проливе "никогда не вернется" к довоенному состоянию, особенно для США и Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости