США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного перемирия, которое может привести к окончательному завершению войны. Об этом пишет Axios.
Удастся ли США и Ирану договориться о перемирии?
Шансы достичь частичного соглашения в течение следующих 48 часов невелики.
Известно, что переговоры о перемирии происходят через посредников в Пакистане, Египте и Турции, а также через обмен текстовыми сообщениями между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Официальный представитель США заявил, что администрация Трампа в последние дни передала Ирану несколько предложений, но иранская сторона их пока не приняла.
Посредники обсуждают двухуровневую сделку:
- первый этап – возможное 45-дневное перемирие, во время которого будет согласовано постоянное завершение войны. Перемирие может быть продлено, если переговоры потребуют больше времени.
- второй этап – окончательное соглашение о завершении войны. Посредники считают, что полное открытие Ормузского пролива и решение вопроса высокообогащенного урана Ирана (его вывоз или разбавления) возможны только в рамках финальной сделки.
Посредники предупредили Иран, что времени почти не осталось, и ближайшие 48 часов являются последним шансом избежать масштабных разрушений. В то же время иранская сторона публично сохраняет жесткую позицию и отказывается от уступок. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции заявили в воскресенье, 5 апреля, что ситуация в Ормузском проливе "никогда не вернется" к довоенному состоянию, особенно для США и Израиля.
Дональд Трамп увеличил время для Ирана, которое тот имеет для того, чтобы пойти на мирное соглашение. Дедлайн истекает 7 апреля в 20:00 по восточному времени США или в 03:00 8 апреля по киевскому времени. Если Тегеран не согласится с американскими требованиями, Трамп обещает атаковать критическую инфраструктуру страны.
По данным СМИ, оперативный план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против энергетической инфраструктуры Ирана уже готов.
В свою очередь в Иране говорят, что не выполнят одно из главных требований США по открытию Ормузского пролива, пока не получат выплату компенсации за ущерб, нанесенный войной. Кроме того, Тегеран угрожает зеркальным ответом на возможные масштабные удары США и Израиля.
Посредники серьезно обеспокоены тем, что возможные ответные удары Ирана по энергетической инфраструктуре США и Израиля могут быть разрушительными для нефтегазовых и водных объектов стран Персидского залива.