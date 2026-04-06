Такое заявление прозвучало во время разговора главы МИД России Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Арагчи, пишет Sky News.

Что требует Россия от США?

Сергей Лавров провел срочный телефонный разговор с Аббасом Арагчи. Основной темой переговоров стала эскалация вокруг Ирана и возможные пути ее деэскалации.

В Москве заявили, что именно США должны сыграть ключевую роль в стабилизации ситуации. При этом российская сторона выдвинула два основных требования к Вашингтону.

Во-первых, в Кремле призвали полностью отказаться от "языка ультиматумов" в общении с Ираном. Во-вторых, Россия настаивает на возвращении ситуации исключительно в "переговорное русло".

В МИД России отметили, что США должны "внести свой вклад" в снижение напряжения, фактически переложив ответственность за возможную эскалацию на Вашингтон.

Эти заявления выглядят особенно цинично на фоне многолетней политики самой России, которая неоднократно использовала ультиматумы и военное давление как инструмент внешней политики.

Отдельно во время разговора стороны обсудили ситуацию в Совете Безопасности ООН. Россия и Иран выразили обеспокоенность возможными решениями, которые могут инициировать западные страны. В частности, речь идет о потенциальных резолюциях или санкционных механизмах в ответ на последние атаки и обострение ситуации в регионе. В Москве и Тегеране опасаются, что такие шаги могут усилить международное давление на Иран.

Дипломаты отметили необходимость избегать действий, которые "могли бы подорвать остальные шансы" на политическое урегулирование. Фактически это означает попытку заблокировать жесткие решения международного сообщества.

О каком "языке ультиматумов" говорит Россия?