Кроме того, Трамп выразил надежду, что договоренности удастся достичь уже в ближайшее время. Об этом пишет Clash Report.
Чем снова Трамп пригрозил Ирану?
Президент США Дональд Трамп выступил с новыми громкими заявлениями по Ирану, резко усилив риторику на фоне напряжения между странами. В частности, он прямо пригрозил масштабными действиями в случае отсутствия быстрой сделки.
Если Иран быстро не заключит сделку, я рассматриваю возможность взорвать все и взять под контроль нефть,
– сказал он.
В то же время Трамп дал понять, что все еще рассчитывает на дипломатический результат. По его словам, он сможет достичь соглашения уже завтра.
Ранее Трамп заявлял, что вскоре Иран ждут новые атаки по территории всей страны. В частности, потенциальные удары будут по критической инфраструктуре – энергетических объектах и транспортных узлах.
"Во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов. Ничего подобного еще не было", – заявил он.
Заявления Трампа стали жестче из-за закрытия стратегического пролива.
Почему Трамп в ярости из-за Ормузского пролива?
Ормузский пролив – это узкий морской путь между Ираном и Оманом, который соединяет Персидский залив с открытым океаном. Он является одним из важнейших энергетических маршрутов в мире, ведь через него проходит около пятой части всей нефти, транспортируемой морем.
Любые перебои в работе этого пролива сразу влияют на мировые цены на нефть и могут вызвать экономическую нестабильность. Для США и их союзников контроль над безопасным судоходством в этом регионе имеет стратегическое значение, поскольку речь идет о глобальных энергетических поставках.
В то же время Иран неоднократно угрожал перекрыть пролив в ответ на санкции или военное давление, что вызывает резкую реакцию Вашингтона. Именно поэтому Дональд Трамп так жестко реагирует на любые намеки на блокирование этого маршрута.