Крім того, Трамп висловив сподівання, що домовленості вдасться досягти вже найближчим часом. Про це пише Clash Report.

Чим знову Трамп пригрозив Ірану?

Президент США Дональд Трамп виступив із новими гучними заявами щодо Ірану, різко посиливши риторику на тлі напруження між країнами. Зокрема, він прямо пригрозив масштабними діями у разі відсутності швидкої угоди.

Якщо Іран швидко не укладе угоду, я розглядаю можливість підірвати все і взяти під контроль нафту,

– сказав він.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що все ще розраховує на дипломатичний результат. За його словами, він зможе досягти угоди вже завтра, 6 квітня.

Раніше Трамп заявляв, що незабаром Іран чекають нові атаки по території всієї країни. Зокрема, потенційні удари будуть по критичній інфраструктурі – енергетичних об’єктах і транспортних вузлах.

"У вівторок в Ірані буде день електростанцій і день мостів. Нічого подібного ще не було", – заявив він.

Заяви Трампа стали жорсткішими через закриття стратегічної протоки.

Чому Трамп у люті через Ормузьку протоку?