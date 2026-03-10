США сподіваються, що не доведеться застосовувати критичні підходи. Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Про що попередив американський президент Іран?

За словами американського президента, будь-яка спроба Ірану перекрити потік нафти через стратегічну протоку матиме жорстку відповідь Вашингтона.

Якщо Іран зробить які-небудь дії, які зупинять потік нафти в Ормузькій протоці, США завдадуть йому удару в двадцять разів сильніше, ніж до цього,

– заявив Трамп.

Він також додав, що американські сили можуть знищити низку "легкодоступних цілей" на території Ірану, після чого відновлення країни стане практично неможливим. Він висловив сподівання, що Америці не доведеться вдаватися до таких кроків.

Трамп назвав своє попередження "подарунком США Китаю та іншим країнам", які активно використовують Ормузьку протоку для транспортування нафти, та висловив сподівання, що цей жест буде належним чином оцінений.

Яка ситуація в Ормузькій протоці?