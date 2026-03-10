Зокрема, він очікує, що Москва зробить внесок у дипломатичне врегулювання війни. Про це Трамп розповів під час брифінгу у Білому домі.

Дивіться також Трамп планує послабити санкції проти російської нафти на тлі зростання цін

Чого Трамп очікує від Путіна після розмови?

Дональд Трамп заявив, що під час розмови з російським лідером обговорював можливість дипломатичного вирішення війни. За його словами, США розраховують на певні кроки з боку Кремля, які можуть допомогти знизити напруження та просунути переговори.

Американський президент також наголосив, що хотів би побачити конкретні дії Росії, які підтвердили б готовність до пошуку миру. Йдеться, зокрема, про зменшення ескалації та прогрес у перемовинах щодо завершення бойових дій.

Водночас Трамп не уточнив, які саме рішення має ухвалити Кремль. Однак він підкреслив, що очікує результату від дипломатичних контактів між країнами.

Про що ще говорили Трамп і Путін?