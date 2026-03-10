В частности, он ожидает, что Москва внесет вклад в дипломатическое урегулирование войны. Об этом Трамп рассказал во время брифинга в Белом доме.

Чего Трамп ожидает от Путина после разговора?

Дональд Трамп заявил, что во время разговора с российским лидером обсуждал возможность дипломатического решения войны. По его словам, США рассчитывают на определенные шаги со стороны Кремля, которые могут помочь снизить напряжение и продвинуть переговоры.

Американский президент также отметил, что хотел бы увидеть конкретные действия России, которые подтвердили бы готовность к поиску мира. Речь идет, частности, об уменьшении эскалации и прогресс в переговорах по завершению боевых действий.

В то же время Трамп не уточнил, какие именно решения должен принять Кремль. Однако он подчеркнул, что ожидает результата от дипломатических контактов между странами.

О чем еще говорили Трамп и Путин?